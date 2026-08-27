Cuando era muy chica, María Belén Villagra comenzó a incursionar en la música de la mano de su abuelo y su tía. En diálogo con Ahora ElDía contó que todo lo que sabe, lo aprendió de oído, “de escucharlos a ellos”. Nunca fue a clases de canto, aunque en 2019 participó del coro de la Escuela Coral Nº2.

“Soy una persona muy vergonzosa, pero me gusta mostrar lo que hago. Las primeras presentaciones que hice eran actos del colegio. En el secundario lo mismo, empecé a subir videos, y me fui animando. Fue de corajuda, porque la vergüenza me puede, pero disfruto mucho recibir lo que viene desde el público”, relató.

Un día, mientras scrolleba por las redes sociales, vió que una conocida suya se había inscripto para participar de un reality de música y le llamó la atención.

“Si bien soy vergonzosa me gustan los desafíos. El año pasado quise anotarme a la Voz, pero no tenía cómo solventar los gastos, por eso, quise aprovechar esta oportunidad. Me inscribí sin esperar nada”, reconoció.

Como no esperaba nada, después de limpiar su casa con la música a todo volumen, agarró su celular y encontró que tenía un mail de Popstars. En ese momento, se le aceleró el corazón.

“Había completado la inscripción a principios de marzo, y mediados de abril me llegó el correo de que había quedado preseleccionada. Cuando lo leí, estaba sola, me lloré todo. Después, esperé que llegara mi mamá de trabajar y saltamos juntas de la alegría, fue increíble. No me lo esperaba, confío en mi capacidad, y trato de ser lo más perfeccionista posible, pero jamás me lo imaginé. Además es a nivel nacional, era una oportunidad en un montón. No me lo imaginaba”, volvió a repetir, como si todavía le costara asimilar lo que está viviendo.

En el mail le detallaban la hora y el día en que debía presentarse para hacer el casting masivo de forma presencial, y esto le dio tiempo para poder juntar el dinero para sustentar los gastos.

“Hice venta de pizzetas, una rifa, y subí un video en mis redes sociales contando la situación. Al principio me daba vergüenza subirlo, porque entiendo la situación que estamos viviendo todos. Publiqué mi alias y mucha gente colaboró. Estoy estudiando el profesorado de matemática, y cada tanto puedo hacer una chaga, pero la que me banca es mi mamá. Algunas veces, también doy clases particulares de matemáticas”, contó Belén.

El día de su cumpleaños, recibió un WhastApp de la organización en el que le daban más detalles sobre el casting presencial. Le dijeron que tenía que volver a preparar la canción que había enviado en la inscripción y una coreografía.

“Llegamos al casting y empezamos a entrar de a poco. Recuerdo que me dieron mi pulsera de la zona que me tocaba. Las primeras 5 eran para cantar, y la sexta para bailar, por suerte me tocó la de canto, porque si bien me defiendo bailando, cantar es mi fuerte”, expresó.

La acompañó un amigo y su mamá, y ese mismo día se enteraron de que había pasado a la siguiente instancia.

“Me volvieron a citar una semana después, me mandaron mensaje apenas dos días antes de que tuviéramos que ir a grabar, no había juntado plata, pero al final pude viajar, y pasé a la tercera instancia”, relató emocionada.

En la actuación musical de Belén, que se transmitió el miércoles a la noche, se pudo ver la emoción del jurado ante su talento. Además, al presentador, Nico Vázquez no se le pasó por alto un detalle que la gualeguaychuense tenía en su mano.

“Soy una persona sensible, por lo que fuera seguramente iba a llorar, fui totalmente yo”, relató sobre sus lágrimas antes de cantar.

“Un día antes de viajar a Buenos Aires, apareció mi tía y me dijo que me iba a dar un presente para que sintiera cerca a mi abuelo, y me dio una púa que él usaba para tocar la guitarra. No sabía dónde ponerla, y decidí ponerla en la punta del dedo. En ese momento, lo vio Nico Vázquez y fue muy emotivo. Me sorprendí de haber podido cantar después de hablar de mi abuelo, si bien pasaron 4 años de su fallecimiento, ese tema me pone muy sensible y por lo general no puedo cantar después, pero tener esa púa, me dio las fuerzas para cantar y canté. Igual, se me escuchó la voz temblorosa, pero me recuperé, y pasé a la próxima instancia”, expresó.

Belén junto a su abuelo, Jesús Alberto Rodríguez, reconocido guitarrista de la ciudad

También admitió que es muy fan de Ángela Torres, pero que no se animó a pedirle ni una foto ni un autógrafo.

“El jurado es impecable, los tres muy amorosos, profesionales a la hora de dar una devolución y todo lo que ellos me decían, lo tomé. También fui a aprender, la verdad que fue una experiencia muy linda, jamás pensé vivirlo”, confesó.

Sobre su futuro en la música, Belén dijo que “forma parte de mi vida y tengo un lazo muy emocional por mi abuelo, pero nunca lo tomé como algo para dedicarme, sino para disfrutarla, hacer presentaciones, porque me gusta el recibimiento de la gente. Pero ahora, estoy queriendo meterle un poco más de pata a las redes sociales. Seguir subiendo videos, seguro haga alguna presentación si me llaman, estoy dispuesta a intentar dar un pasito más en la música y no quedarme sólo en el hobbie, si bien estoy estudiando una carrera que me gusta. Pero si esto está pasando ahora, las oportunidades así hay que super aprovecharlas. Me gustaría seguir mostrando lo que hago”.