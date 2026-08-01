Una vivienda ubicada en la zona de Juan Díaz y Sagrado Corazón fue consumida por un incendio de gran magnitud que provocó pérdidas totales. Afortunadamente, no hubo personas heridas, aunque una madre y sus tres hijos lograron escapar instantes antes de que las llamas envolvieran por completo la casa.

La mujer relató que el fuego se originó de manera accidental cuando se preparaban para cocinar en una cocina a leña. "Estábamos con mis nenes, los tres en casa. Nosotros estábamos por cocinar, que lo hacemos en una cocina a leña, y fue un accidente. Se cayó una pinza, volcó un bidón de nafta que había y cuando quise acordar estaba todo prendido fuego", contó.

Según explicó, la propagación fue prácticamente inmediata debido a los materiales de la vivienda. "No dio tiempo a reaccionar, porque encima arriba del techo hay plástico, y agarró enseguida. Una parte del aislante cayó sobre una heladera que tenemos en la entrada. Alcanzamos a salir al patio. Los vecinos nos sacaron por atrás del patio. Fue cuestión de segundos y ya no hubo más que hacer", expresó.

Al llegar al lugar, personal de Bomberos Voluntarios constató un incendio de gran magnitud y desplegó un operativo de ataque defensivo desde el exterior. Para evitar que el fuego se extendiera a construcciones linderas, se establecieron líneas de agua de 45 milímetros sobre los laterales norte, oeste y este, logrando circunscribir las llamas.

Una vez controlado el avance del incendio, los bomberos trabajaron sobre el material combustible y los distintos elementos existentes dentro de la vivienda hasta extinguir por completo el foco ígneo.

Del operativo participaron 12 bomberos, mientras que un segundo grupo permaneció en apresto en el cuartel para responder ante cualquier eventualidad.

Como consecuencia del siniestro, la vivienda sufrió pérdidas totales. Pese a la violencia del incendio, no se registraron personas lesionadas gracias a que la familia logró salir a tiempo y al rápido accionar de los vecinos que colaboraron en la evacuación.