La historia de infidelidad que enfrenta a los abogados del caso Pepo

Pierri fue convocado por el artista cumbiera para defender su complicada situación judicial junto a Walter Cormace. En tanto, Biondi representa a las familias de las dos víctimas fatales, el manager Nicolás Carabaja, y el trompetista de su banda, Ignacio Abosaleh.

El escándalo entre los dos hombres de leyes se conoció a finales de 2013, cuando Pierri descubrió que quien fuera su mujer, Karina Ranni, mantenía una relación amorosa con su entonces socio.

En julio de 2014, Ranni contó cuál fue el motivo del divorcio y explicó cómo empezó su relación con Biondi. "Con Pierri hacía tres años que las cosas no estaban bien", aclaró la mujer.

Ranni también contó que durante el proceso de separación estuvo acompañada de Biondi. "En el proceso de separación en diciembre me acompañó Marcelo, que era amigo de la familia. Luego, en enero, empecé una relación con él. Hay que ver si Marcelo no vio ciertas cosas de quien era su amigo que no le gustaron...", detalló la mujer.

Por su parte, el cada vez más mediático Pierri descubrió la infidelidad de su mujer y de su socio en medio del juicio contra Jorge Mangeri, el portero acusado por el asesinato de Ángeles Rawson, en lo más alto de su exposición. "Mis amigos y yo sabemos que salen desde antes de enero", aclaró en julio de 2014.

"Impactó en mi familia, veníamos a medias y cuando llegó el Caso Ángeles voló la casa por la ventana. Me ocupaba hasta los fines de semana, que siempre fueron para mi familia. Perdí el diálogo con Karina y Juani solo me veía por la tele. Ahí se rompió todo", explicó.

Pierri dejó entrever que la relación con Biondi había terminado mal. "En lo profesional no puedo decir nada, le brindé todas las oportunidades y tiene un nombre propio a partir de mi estudio. No era para terminar así, pero bueno. Cada uno es consciente de lo que hace y deja de hacer", contó.

Posteriormente Pierri se puso en pareja con Vanina Hussein, una funcionaria policial, con quien se casó en 2016.

Pero la relación con su ex iba a seguir mal, ahora con la nueva pareja del abogado.

"La verdad, estoy cansada de que la chiruza se meta a hablar de persona que ni conoce. ¡Vividora! Hay gente que sangra por la herida. Está tan quemado que ni sabe qué hacer para que le hagan una nota. Decadencia total", cuestionó Ranni en Twitter.

Y Pierri le respondió: "Lo que pasó, ya está. A veces uno tiene que ser un poco más cauto. A veces no ganan las broncas y mi hijo Juan es lo importante y hay que trabajar para que él esté mejor".

Ranni y Biondi se casaron en noviembre de 2018. Karina quedó embarazada de Marcelo en 2015 y a fines de ese año dio a luz a Victoria.

Ahora, la causa del Pepo los vuelve a enfrentar.

