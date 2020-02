La historia de la bebé recién nacida que se recuperó del coronavirus sin medicamentos

De acuerdo al Daily Mail, la bebé abandonó el hospital el viernes pasado luego de recuperarse sin ayuda de medicamentos.

La recién nacida había sido trasladada al Hospital de Niños de Wuhan el mismo día en que nació, según People’s Daily, citado por el Daily Mail. Poco después de su traslado se descubrió que tenía el virus.

La niña, conocida como Xiao Xiao, tenía una infección en su sistema respiratorio y un daño leve al miocardio, dijo el doctor Zeng Lingkong, director del Departamento de Neonatología del hospital.

Debido a que los síntomas de la niña no eran obvios, los médicos decidieron no administrarle antibióticos y dejarla superar la enfermedad sola. No tenía dificultades obvias para respirar, no tosía ni tenía fiebre, por lo tanto, solo le dimos tratamiento para su afección miocárdica”, dijo el doctor Zeng a la emisora estatal de CCTV.

Los médicos decidieron permitir que la bebé se fuera a casa luego de que tres pruebas de detección de ácido nucleico dieran negativo.