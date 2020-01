La historia de la entrerriana que donó cabello y ahora ella lucha contra el cáncer

Hace meses se encuentra bajo tratamiento oncológico en el Hospital Infantil Ricardo Gutiérrez, en Buenos Aires, y para sostener el tratamiento su familia realiza regularmente una rifa para recaudar fondos. En diciembre, sortearon 10 kilos de asado; ahora, el premio es un tatuaje realizado por un conocido tatuador de la localidad del norte entrerriano.

Ramona Álvarez, la mamá de Valentina, contó que meses antes de que se le detectara la enfermedad a su hija, la nena participó de una donación de cabello en la Escuela Privada Nº 44 Nuestra Señora de Fátima para otra chica con cáncer.

“El 4 de junio fuimos a la escuelita de Fátima. Mi nietas me dicen: -Abuela, vamos, que nos vamos a cortar el pelo para una nena que no tiene, que está enferma. Valentina escuchó y dijo que iba a ir a colaborar. Después, se le descubrió cáncer a ella”, relató Ramona y detalló que los primeros indicios de que algo andaba mal fue cuando Valentina comenzó a sentir dolores de panza.

Entonces, acudieron al Hospital Santa Elena y de allí la derivaron al Hospital San Roque, en Paraná, donde los médicos se acercaron al diagnóstico, pero la trasladaron al Hospital Infantil Ricardo Gutiérrez, en Buenos Aires, para completar estudios más precisos.

“En Santa Elena no se sabía qué tenía. Cuando se consiguió que se la llevara al Hospital San Roque, ahí se le realizaron estudios y me dijeron que tenía un problema oncológico. De ahí nos mandaron al Hospital Gutiérrez, donde me dijeron exactamente lo que ella tenía: un cáncer llamado Sarcoma de Ewing”, contó Ramona.

Luego, precisó que a Valentina se le detectó el sarcoma en el hueso sacro, que está en la parte inferior de la columna vertebral, y ubicada entre el quinto segmento de la columna lumbar y el coxis y que corría riesgo de que se ubicara en su médula.

La pelea contra el cáncer, sin obra social

La pelea por sostener los tratamientos es dura, sobre todo sin obra social que cubra gastos. Por ello la necesidad de recaudar dinero. “En estos seis meses ella tuvo tratamiento de quimio y las seis etapas fueron duras. Ahora empezamos las otras seis etapas de quimio. No tengo obra social y ahora estamos con rayos, que hay que hacerlos en el Hospital Garrahan, de lunes a viernes todos los días”, señaló.

Precisamente, ese traslado es uno de los gastos más frecuentes con el que deben lidiar Ramona y su hija. La distancia entre el Guitérrez y el Garrahan es de 6 kilómetros y en vehículo esa distancia se realiza en menos de media hora.

“Para el traslado yo tengo que pagar el remís todos los días, porque no la puedo llevar en colectivo. Necesito $500 o $600 para ir a hacerle la quimio. Es todo muy complicado, pero es la realidad”, dijo la mujer.

Asimismo, señaló que también debe recaudar dinero para reponer los medicamentos que se le proporcionan en el nosocomio. “Acá tenemos el banco de drogas, que se encarga de proporcionar los medicamentos a quien los necesite. Ella hace 4 meses que tiene la faltante de una droga. La semana pasada reclamé si me la daban o tenía que pagarla. La droga cuesta $ 44 mil. Ahora se hacer cargo el hospital, pero yo después a esa droga debo reponerla. Vamos a ver si en esta semana llega, porque si no ella se atrasa con su quimio”, indicó.

La rifa para ayudar a Valentina cuesta $ 100 y el premio es un tatuaje de 10 x 15, tamaño ante brazo. El sorteo se realiza el 14 de febrero por la Lotería Nacional Nocturna.

Fuente: Entre Ríos Ahora