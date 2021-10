La historia de la foto que indignó a Benja Amadeo tras romper con Lali

El tiempo pasó, ambos rehicieron sus vidas; pero la espina por la intensidad de la cobertura mediática que recibió la separación sigue intacta. Al menos eso fue lo que reveló Benja en su paso por el ciclo Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff.

"Avancen al punto de encuentro quienes vivieron amores demasiado mediáticos", fue la consigna que planteó el conductor y que ofició de pie para que Amadeo recordara aquellos meses de guardias fotográficas apostadas en la puerta de su casa.

"La verdad es que mi situación mediática estuvo en segundo plano. Tuve una relación que fue maravillosa y lo otro fue como consecuencia de que estábamos trabajando en televisión como actores y de que Lali es una estrella. Sucedió que después, cuando nos separamos, la ruptura tomó dimensiones que uno nunca considera, ni espera", reconoció el también cantante.

Consultado sobre sus años con Lali, el actor fue categórico: "Disfruté mucho de la relación, porque no vivíamos una vida mediatizada. Era simplemente consecuencia de nuestro trabajo. Entonces para mí no fue un padecimiento estar con alguien muy reconocido o famoso".

"Cuando nos separamos, empezó una especie de big bang de noticias y conjeturas. 'Está deprimido, ella está deprimida'. Y todo es una especie de mezcla rarísima de imaginaciones. Por lo general, no suele ser tan precisa la información que se da", cuestionó.

Por esos días, en especial después de que Martínez confirmara el noviazgo con Lali, los fotógrafos perseguían a Amadeo. "Me empezaron a pasar cosas que nunca imaginé que me iban a pasar, como tener una guardia periodística en mi casa. Me pasó que salí a comprar una cebolla para hacer un tuco y me sacaron una foto en jogging, un domingo que fui a la verdulería. Entonces, en la foto se veía a alguien muy deprimido. Hubo una nota que fue: 'La depresión de Benja Amadeo'. Y yo no estaba deprimido, pero miré la nota, la foto y dije: 'Che, pará; este pibe de la foto con una sola cebolla en una bolsa no está bien'", bromeó.