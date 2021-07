La historia de Margarita: "Si no hubiera sido por la vacuna, yo me hubiera muerto"

El combo de Margatira Degui de Larrivey era muy complicado: con 78 años y su problema de asma, el Covid podría haber causado estragos en su salud, pero afortunadamente, no sólo que no necesitó internación, sino que lo atravesó hasta “mejor que una gripe”, según sus propias palabras.

ElDía conversó con Margarita, una vecina del barrio de Pueblo Nuevo, muy conocida y muy querida en la ciudad. Además de ser una histórica gualeguaychuense, es la mamá de Gervasio Larrivey, el maquillador número uno de la Argentina y reconocido internacionalmente.

Margarita tiene 78 años, es asmática y el Covid llegó a su vida a solo tres días de haber recibido la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.

El 19 de marzo recibió la primera aplicación y el 17 de junio, la segunda. El día del padre recibieron en la casa que comparte con su marido de 85 años, a una de sus nietas.

“Pasamos toda la tarde jugando al Burako; ella estaba perfecta, no tenía ningún síntoma, pero a la noche nos avisó que estaba con fiebre; al otro día se hizo el hisopado de manera privada y le dio positivo. Nosotros nos quedamos aislados y un día después me empezó a doler la espalda, la cabeza… y así pasé toda una noche, pero pensé que estaba contracturada porque había lavado ropa y colgado en el patio”, dijo Margarita en diálogo con ElDía.

Cuando se tomó la temperatura, tenía 37.8, por lo que decidió llamar a uno de sus hijos: “Él me recomendó que me aísle en una de las habitaciones porque hasta ese momento estaba durmiendo con mi marido; lo llamé al doctor Adolfo Weimberg que me atiende siempre por mi problema de asma y me dijo que vaya al hospital para hacerme el hisopado. A la noche me avisaron que era positivo y que iban a tener que ponerme plasma”.

“Hablé con otra doctora y le dije: ‘¡Mire que me dijo el doctor Weimberg que tienen que ponerme plasma’! Así que ese día me vinieron a buscar en ambulancia y me pusieron plasma”, relató.

A un mes de haber pasado momentos de mucho miedo y angustia, Margarita contó que “el doctor me dijo que la vacuna me salvó. Afortunadamente a mí no me dio fuerte; yo lo pasé bien, fue menos que una fiebre”.

“Yo tengo asma, todos los días me tengo que dar el paf. Sólo tuve un poco de tos y perdí el olfato, el gusto no lo perdí”, contó la vecina de Pueblo Nuevo y agregó: “Mi marido no se contagió gracias a Dios porque encima, es asmático y tiene problemas de corazón. Yo todas las noches dormía con él y mi hijo tampoco se contagió”.

Ahora, Margarita ya tiene la vacuna contra la gripe y la neumonía, y es un enorme testimonio de la efectividad de la vacuna para evitar complicaciones, internaciones y hasta la muerte provocadas por el virus.

“A mí me salvó la vacuna y el plasma”, dice convencida; “imaginate que a mi nieta le dio mucho más fuerte que a mí, pero ella todavía no estaba vacunada. Ahora tiene que esperar tres meses para recibir su dosis”.

“Yo le aconsejo a todos que se apliquen las dosis. Una vecina me dijo que no se quería vacunar y yo le dije: ‘¡No!, vacunate’. A todos les digo, porque yo me salvé gracias a la vacuna”.

“Imaginate que yo le decía a Weimberg: ‘Si me agarra a mi, me mata’. Estoy segura que si no hubiera sido por la vacuna yo me hubiera muerto”.

Con su alta médica y volviendo a su rutina habitual, Margarita resaltó: “Quiero agradecerle muchísimo al doctor Weimberg porque se preocupó por mi; también al doctor Garciarena, al doctor Fredy Rodríguez, a la doctora que me hizo el hisopado, a las enfermeras, a los que me pusieron el plasma, a todos les agradezco porque me atendieron muy bien. Gracias a toda la gente que trabaja por el Covid; los que me llamaban, a todos, espectacular. No tengo ni una queja”.