El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, manifestó su preocupación por el nivel de endeudamiento de los hogares y reclamó que las autoridades nacionales adopten medidas para evitar que más personas queden atrapadas en situaciones difíciles de afrontar. El religioso consideró necesario establecer criterios sobre el acceso al crédito y advirtió que muchas familias recurren a préstamos y billeteras electrónicas para cubrir gastos esenciales.

Colombo comparó este escenario con la preocupación que la Iglesia había expresado anteriormente por la ludopatía online. “Familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas”, explicó en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.

Para el titular de la CEA, el problema no debería quedar únicamente en manos de quienes tienen dificultades para pagar. “Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”, sostuvo.

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El sacerdote también señaló que no todas las formas de endeudamiento tienen las mismas características. Algunas, explicó, pueden generar consecuencias especialmente graves desde el momento en que se adquieren, mientras que otras se acumulan de manera progresiva. “Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”, afirmó.

Crece la morosidad de los hogares argentinos

La advertencia se produce en un contexto de aumento de la morosidad entre los hogares argentinos. Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), a partir de información del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Central de Deudores (CENDEU), registró que la mora bancaria de las familias llegó al 12,8% en junio de 2026.

La situación es todavía más marcada en el caso de las billeteras virtuales, donde la morosidad alcanzó el 30,1%. El porcentaje incluso superó el máximo registrado durante la pandemia, cuando había llegado al 27,1% en mayo de 2020. De acuerdo con esos datos, 5,91 millones de personas se encuentran en situación irregular sobre un total de 20,96 millones de deudores.

Frente a este panorama, Colombo cuestionó que el problema sea minimizado. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’”, expresó.

El presidente de la CEA puso especial atención en quienes deben recurrir al crédito para afrontar necesidades básicas. “Ponerse en deudas para sacrificar algún ítem necesario para tener alguna situación de poder satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo, las consecuencias”, señaló.

Los datos del BCRA incluidos en el informe del CEPA muestran además el peso que tienen esas obligaciones sobre los ingresos. En abril de 2026, los pagos mensuales destinados a servicios de deuda representaron el 24,1% de la masa salarial de los hogares. A su vez, los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentraban el 73% del saldo irregular registrado entre las familias en mayo de 2026.