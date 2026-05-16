En un crudo análisis sobre la realidad social de Entre Ríos, Velázquez alertó sobre el agravamiento de la crisis económica y su impacto directo en los sectores más postergados.

Según el referente, la pobreza hoy es "irrefutable" y se manifiesta diariamente en las calles de la ciudad, donde es cada vez más común ver a personas buscando alimento en los contenedores de basura, una situación que —afirmó— le produce "rabia y vergüenza".

El diagnóstico de la Pastoral indica que la demanda en los merenderos ha crecido más del 50% en el último año. "Hay merenderos que empezaban con 30 o 40 personas y hoy tienen más de 100", señaló Velázquez, quien también advirtió sobre la falta de insumos básicos, como harina y fideos, en las cajas de ayuda social.

"A este escenario se suma el cierre de locales comerciales y el aumento de los despidos, lo que genera un desequilibrio social muy grande y empuja a más ciudadanos a la situación de calle", indicó.

Velázquez fue crítico respecto al rol del sector público y señaló un Estado ausente que afecta particularmente a jubilados y personas con discapacidad. Si bien reconoció que el municipio de Paraná intenta responder en la medida de sus posibilidades, advirtió sobre deficiencias a nivel provincial y una falta de control en la gestión nacional de la asistencia social.

Para el referente religioso, esta crisis no es solo económica, sino que se ha transformado en una deshumanización donde el maltrato y la indiferencia ganan terreno en la convivencia diaria.

Como respuesta a esta situación, la Iglesia busca ser un puente y un generador de esperanza. Entre las acciones inmediatas, Velázquez destacó el relanzamiento de la campaña "Abrigos que abrazan", para asistir a quienes sufren las bajas temperaturas, y la organización de la Peregrinación de los Trabajadores.

Este evento se realizará el domingo 24 de mayo, partiendo a las 14 desde la Catedral de Paraná hacia el Santuario de La Loma, con el objetivo de visibilizar la falta de vivienda, el desempleo y la situación de los ancianos bajo el lema “La revolución de la ternura”.

Fuente: APF Digital