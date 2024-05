El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, le reclamó al Gobierno que reparta “rápidamente” los cinco millones de alimentos guardados por el Ministerio de Capital Humano, en su mensaje de reflexión para la solemnidad de la Santísima Trinidad.



Ojea advirtió: “El papa Francisco nos ha dicho muchas veces que hemos entrado en este tiempo en la globalización de la indiferencia y en este punto quisiera hacer dos reflexiones. La primera reflexión refiere a que nos hemos enterado sobre la existencia de dos depósitos de alimentos que tienen cinco millones de kilos de alimentos guardados. No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión”.



El obispo de San Isidro dijo: “En una vieja tradición cristiana, mi abuela materna me decía que cuando tirara un poquito de pan besara el pan y pensara que ese pan que yo pude comer y que no voy a comer hay otro que realmente lo necesita”, y agregó: “Esto es lo que realmente nos preocupa, que se vaya perdiendo esta sensibilidad frente a un derecho que es primario como es el derecho al alimento. Dios quiera que rápidamente los hermanos con tantísimas necesidades puedan alcanzar su alimento diario”.



El Gobierno dijo que los alimentos no entregados por Capital Humano “se van a repartir”



La semana pasada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció la existencia de los cinco millones de alimentos no entregados por Capital Humano y aclaró: “Por supuesto que los alimentos se van a repartir y van a llegar a la gente que le tiene que llegar”.

Adorni dijo que esos alimentos “tienen diferentes fechas de vencimientos, no están por vencerse”, y que fueron “adquiridos por la administración anterior”. El vocero presidencial justificó el almacenamiento de los alimentos “por las auditorias que hizo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello”, que determinaron “un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”.

Mientras que el Secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre, explicó que esos alimentos permanecen almacenados “para todo lo que es el tema de emergencias, es un stock de reserva”. El funcionario dijo: “Son alimentos no perecederos y que según las necesidades que nos van mandando las distintas provincias, nosotros asistimos. Porque en emergencias uno tiene que tener un stock. No es lo mismo salir a comprar con tiempo, con licitaciones, que también lo hemos hecho para justamente tener un stock siempre de alimentos ante las emergencias y catástrofes”.

De la Torre dijo en declaraciones a Radio Mitre que “la comida está en perfecto estado, no está vencida, no se está pudriendo”, y planteó: “Hemos decidido cambiar la política alimentaria, ya no es más que se hace en forma discrecional, sin trazabilidad, sólo el 8% de los comedores rendía las ayudas alimentarias, el 90% de nuestra ayuda hoy va en forma directa al bolsillo, con la Tarjeta Alimentaria y la Asignación Universal por Hijo (AUH)”.



