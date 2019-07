Con Lionel Messi a la cabeza, la delegación albiceleste apuntó contra el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano y el VAR, manejado por el uruguayo Leodán González. "Se cansaron de cobrar boludeces durante toda la Copa América y hoy no nos cobraron un penal. Ojalá que la Conmebol haga algo, porque nosotros hicimos un sacrificio enorme. Igualmente, no creo que haga nada porque maneja todo Brasil", disparó el capitán del equipo.

Una de las jugadas más discutidas por Argentina fue el topetazo de Dani Alves a Sergio Agüero en la previa al segundo gol del elenco local. En las redes sociales rápidamente se volvió viral un video en el que se ve de frente la acción, el cual no se pudo observar durante la transmisión del encuentro.

"El segundo gol fue polémico. Siento un golpe de Dani Alves por atrás. Juan se queda parado pensado que el árbitro lo iba a parar", inició su relato un enojado Kun. Y luego arremetió: "El VAR funcionó muy bien hasta hoy. No sé por qué motivo no se revisó".

El delantero del Manchester City sostuvo que el árbitro les dijo que "del VAR le dijeron que no pasó nada" y solicitó: "Que las cosas se hagan de manera correcta, si no que no haya VAR".