La imagen digital del presidente Javier Milei cerró el mes de abril con una profundización de su sesgo negativo, consolidando una tendencia de desgaste que afecta no solo al mandatario sino también a figuras centrales de su entorno, como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

De acuerdo con el último informe de la consultora Ad Hoc, especializado en conversaciones digitales, el ecosistema de redes sociales refleja un escenario de creciente hostilidad para el oficialismo. Los datos indican que la negatividad se ha estabilizado en niveles altos, superando la capacidad de las comunidades libertarias para revertir el clima de opinión, incluso en plataformas donde antes dominaban con comodidad.

Efecto "boomerang" y desgaste del entorno

El reporte destaca que la estrategia de instalar "la moral como política de Estado" terminó funcionando como un "boomerang" durante abril. El impacto de las contradicciones percibidas por los usuarios digitales, sumado a temas sensibles de la agenda económica, erosionó la imagen de los principales comunicadores del Gobierno.

En el caso de Karina Milei y Manuel Adorni, el informe señala que su alta exposición en temas polémicos -como las repercusiones por el caso LIBRA y la sospechas de enriquecimiento ilícito- ha traccionado negatividad hacia la figura presidencial. La conversación digital ya no se concentra únicamente en la gestión, sino que se ha desplazado hacia un fuerte cuestionamiento de las formas y la coherencia del núcleo duro de la Casa Rosada.

Pérdida de control en el ecosistema libertario

Un dato relevante del análisis de Ad Hoc es la pérdida de protagonismo de los encuadres oficiales en temas que históricamente fueron el fuerte de la comunidad libertaria. Durante abril, la narrativa gubernamental sobre hitos políticos y sociales no logró imponerse, dejando espacio para que las críticas de sectores opositores y el descontento de usuarios independientes ganaran volumen.

El informe concluye que el Gobierno enfrenta el desafío de una "crisis de confianza" digital. El malestar por la situación económica y el desgaste de los voceros oficiales han configurado un escenario donde el "veranito" de aprobación en redes parece haber llegado a su fin, marcando una etapa de mayor resistencia para la comunicación directa que caracteriza a la administración de Milei.

Los opositores

En contraste con la situación del oficialismo, el informe también analizó el posicionamiento de figuras de la oposición y otros actores con fuerte impacto en la conversación pública, destacando los casos de Axel Kicillof y Dante Gebel.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires ha logrado capitalizar parte del descontento digital, consolidándose como el principal polo de atracción para la narrativa opositora.

Según el estudio, su imagen ha mostrado una resiliencia notable, logrando que sus intervenciones en redes sociales resuenen con mayor efectividad entre los sectores críticos a la gestión nacional. La polarización directa con el presidente Milei parece fortalecer su núcleo de apoyo, permitiéndole mantener una identidad digital clara en un contexto de alta fragmentación política.

Por otro lado, la irrupción de figuras ajenas a la política tradicional, como Gebel, ha introducido un nuevo matiz en la agenda digital de abril. El reporte señala que Gebel mantiene niveles de positividad significativamente más altos que los dirigentes políticos, apoyado en un discurso centrado en valores y liderazgo que logra perforar la burbuja de la "grieta".

Su capacidad para generar interacciones orgánicas y transversales lo posiciona como un actor relevante que, sin pertenecer al esquema partidario, influye en el clima de opinión al ofrecer una alternativa discursiva a la confrontación constante que domina el ecosistema de redes en Argentina.

Fuente: Noticias Argentinas