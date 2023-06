César Sena, el principal sospechoso del femicidio de Cecilia Strzyzowski, en Chaco, apuntó contra su exabogado y aseguró que tiene "miedo" por su vida.

"Señor Fiscal: soy César Sena. Estoy acusado en esta causa y me enteré porque escuché que (Juan) Díaz (su exabogado) que era mi abogado defensor y de toda mi familia está saliendo en todos los medios de comunicación y está hablando cosas horribles de mí", arranca la misiva difundida por TN.

"Tengo miedo por mí y hago responsable a esta persona si a mí me pasa algo", añadió además el acusado por la desaparición de la joven de 28 años.

La carta fue difundida luego que el abogado Díaz renunciara a la defensa de Sena por "diferencias irreconciliables" con el imputado.

"Creo que es culpable y que se pueden encontrar los huesos de Cecilia", afirmó el letrado en declaraciones al Diario Chaco.

Díaz consideró que "el delito no fue premeditado en un comienzo, (aunque) sí ya cuando se quiso ocultar", mientras que indicó que no tiene dudas sobre la autoría de César Sena en el crimen, aunque no lo estableció en cuanto a sus padres, el dirigente social Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, quienes también se encuentran detenidos.

"César sí, respecto a los demás tengo mis dudas. Con el avance de la investigación... sí se puede hablar de participación, pero no todavía en qué grado", expresó. (Fuente: NA)