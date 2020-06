La importancia del Banco de Sangre antes, durante y después del covid-19

Gualeguaychú es una ciudad que no deja nunca de sorprender a propios y extraños. Cuando no es por sus quijotadas es por sus fiestas, sus creaciones y su ingenio. Madre de sus obras, se la llamó muchas veces y quizás eso tenga mucho de cierto. El Banco de sangre es una institución que forma parte del Hospital Centenario, se creó en el centro de la ciudad ya que en el viejo hospital no era posible su adecuado funcionamiento y se pensó en la opción de convertirlo en un Banco hospitalario externo hasta que finalizaran las obras en el hospital Bicentenario, pero, más allá de los retrasos ocurridos en esa construcción, todo hace suponer que llegó acá para quedarse.