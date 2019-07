La incisiva pregunta de Mirtha Legrand a una invitada: ¿Porqué no trabaja tu marido?

Luego de hablar del personaje de Raggi en la serie sobre la vida de Carlos Monzón , la reconocida conductora quiso saber sobre el presente de Nicolás Repetto (62), el esposo de la invitada y padre de sus dos hijos, y fue contundente.

"¿Nico cómo está?", comenzó preguntando Mirtha. "Nico está muy bien", le contestó Raggi con una enorme sonrisa en su rostro. "¿Por qué no trabaja?", lanzó sin filtro la figura de El Trece.

Entonces, una Florencia Raggi completamente sorprendida respondió: "¡Trabaja!". "¿De qué? A ver... contame", le pidió la presentadora. Por lo que la mujer del conductor explicó: "Trabaja de todo. Es un mito eso de que no trabaja cuando no está en los medios".

"¡No lo veo!", le echó en cara Chiquita. "Bueno porque no está en los medios pero también trabaja. ¡La gente que no está en la tele trabaja!", indicó un tanto incómoda la ex modelo.

"En una época compraba casas, las reformaba y después las vendía. ¿Sigue haciendo eso?", continuó con las preguntas Mirtha. "Sí, sí, la construcción", empezó a decir la invitada pero la diva volvió a interrumpirla: "¿Pero profesionalmente está trabajando?".

"Y bueno, de eso vivimos. O sea que eso es profesional, sí. No tiene un título (ni está) recibido de arquitecto pero...", expresó la actriz. "Pero yo lo pondría al frente de un programa de preguntas y respuestas. Lo hacía tan bien", opinó la Chiqui.

Fue allí cuando Mirtha recordó el éxito que Repetto tuvo allá por 1999 con Sábado Bus, el popular ciclo de entretenimientos que en un comienzo fue emitido por Telefe y luego por El Trece. "Marcó una época. Yo gané un auto. Había que tirar el famoso corchito...", rememoró Mirtha con buena onda.

En tanto, sobre Nicolás agregó: "Es uno de nuestros mejores animadores. Primer ganador del Martín Fierro de Oro". Y destacó con picardía: "¡¡¡Me lo ganó a mí!!!".

"¡Que no vuelva entonces! Que se quede haciendo casas...", acotó con humor Benito Fernández (59), otro de los invitados de este domingo en el exitoso programa de El Trece.

"No, no, él es maravilloso", cerró Legrand no sin antes enviarle un afectuoso saludo a Repetto, cuyo último trabajo en el medio fue entre 2017 y 2018 como conductor de El noticiero de la gente (Telefe).