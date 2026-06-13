El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, no descarta la posibilidad de poner una línea de 3 en la defensa durante el debut en el Mundial 2026, que será este martes frente a Argelia.

El director técnico de la “Albiceleste” probó una posible formación titular con línea de cuatro, aunque podría sufrir modificaciones a partir de la lesión de Nicolás Tagliafico, quien sufrió un desgarro y se perdería los primeros partidos.

La mencionada línea de 4 estaría conformada por Nahuel Molina y Facundo Medina en los laterales, mientras que Nicolás Otamendi y Cristian “Cuti” Romero integrarían la zaga central.

Sin embargo, esta línea podría verse modificada con la salida de Molina y el ingreso de algún mediocampista más, por lo que la Selección pasaría de un 4-3-3 a un 3-4-3. Aquí es cuando se le abre una oportunidad a Nicolás González, uno de los jugadores favoritos de Scaloni a quien incluso probó en algunas ocasiones como marcador de punta por izquierda, por lo que tiene experiencia en el ida y vuelta.

En caso de que finalmente se mantenga la línea de cuatro jugadores en defensa, los mediocampistas serían Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes suelen ser los titulares siempre que se encuentran en buenas condiciones físicas.

Finalmente, la delantera estaría conformada por Lionel Messi, quien viene de tener una gran actuación en los minutos que disputó ante Islandia en el último amistoso, Thiago Almada y Lautaro Martínez, que buscará tomarse revancha después de su muy floja actuación en el Mundial de Qatar 2022.

Cuándo volvería Tagliafico

El lateral izquierdo de la Selección argentina sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo de la pierna izquierda y todo indica que se perderá los primeros dos partidos de la fase de grupos.

De esta manera, su regreso se daría recién en el último encuentro del Grupo J, que será el sábado 27 ante Jordania, o bien podría ser resguardado para la fase de eliminación directa en caso de avanzar a los 16avos de final.

Fuente: Noticias Argentinas