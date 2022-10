Leonardo Posadas*

“En las últimas semanas, Facundo Manes, sin lugar a dudas, ejemplifica el pensamiento, el espíritu crítico y el accionar histórico de la Unión Cívica Radical. Somos radicales, nunca tibios.

Por esto, aquel o aquella radical que reconozca que esto no es así que exprese sus fundamentos y nos convenza a los miles de dirigentes del radicalismo que pensamos lo mismo que el camino es distinto.

Por otro lado, debo expresar mí disidencia porque propios correligionarios no sólo no lo apoyaron sino también que lo maltrataron en pos de ideologías que nada nos identifican como radicales. En una alianza, donde aún hoy estamos pintados o en defensa de quién sabe qué acuerdo tengan, no es esperable el silencio o mirar para otro lado. Cuando desde hace ya varios años que venimos esperando ser protagonistas, una vez más, debemos ser voceros y ratificar nuestra idiosincrasia radical por sobre el exacerbado liberalismo o el actual populismo, que no solo “no vende”, sino que tampoco no es nuestro proyecto popular como radicales. Como he dicho en varias oportunidades, en una alianza no debemos ser vagón de cola sino no es una alianza que traccione pareja.

Por esto, siempre sigamos el ejemplo de Raúl Alfonsín quién nos instó a contestar con el Preámbulo de la Constitución Nacional y la consigna: “Si alguien distraído, al costado del camino cuando nos ve marchar nos pregunta: ¿Hacia dónde marchan, por qué luchan?”.

Entonces vuelvo a recordar: ¿qué vamos a contestar los radicales cuando nos pregunten qué hacemos, hacia donde marchamos, por qué luchamos en este momento histórico del país, en este momento donde nos rodea la apatía, desgano, muchos están desmovilizados y esperando alguna migaja dentro de Juntos por el Cambio? Esa es la pregunta que incomoda y pocos se hacen, prefiriendo bajar la cabeza antes que estrecharse las manos y mirarse a los ojos”.^

* UCR Gualeguaychú