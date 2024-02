Esta historia solo puede ser entendida por aquellas personas que guardan un profundo cariño hacia sus mascotas y que las consideran parte fundamental de su familia.

El 14 de julio, Victoria fue a visitar a su mamá en compañía de su gata Olivia, quien asegura es muy sociable y siempre le gustó interactuar con las personas.

La felina estaba acostumbrada a viajar en auto con su pechera y correa, eso es lo que hizo ese día de invierno con su dueña cuando fueron y vinieron de la casa materna.

“Cuando llegamos y bajamos en mi casa estamos esperando para entrar y por la calle Borques pasan unos chicos en moto con los escapes que hacen ruido y ella se asusta, y sale corriendo y se me suelta la correa”, relató Victoria.

Olivia corrió despavorida en dirección a Caseros y Bolivar, pero cuando su dueña llegó a esa esquina para alcanzarla, no la vio más. Lo que no sabía Victoria es que esa sería la última vez que vería a su tan amada mascota.

A la gualeguaychuense no le importó que fueran las 1.30 de la madrugada y comenzó la búsqueda de Olivia hasta las 8.30 de la mañana, durmió dos horas y volvió a buscar a su gata.

“Así estuve tres meses, casi cuatro buscándola a la siesta y a la madrugada. Si le preguntas a las personas ya me conocían como la chica del tarrito, los barrenderos me conocían y me preguntaban cómo iba la búsqueda. Salía todos los días con su plato de comida y un abriguito de ella que tenía su olor. No dejé de buscarla, todos los días me hacía dos horas, hacía todo el Barrio Munilla, la zona de la Enova, pasando el puente”, recordó sobre los meses pasados.

Sin embargo, el tiempo transcurrido hizo que Victoria dejara de realizar sus recorridas pero no bajó los brazos.

“Gatito que veía por Facebook o me mandaban iba a verlo. Incluso gatitos muertos, con la esperanza de que no fuera ella. Y todos los días me dedicaba mañana, tarde y noche a publicarla en diferentes perfiles de Facebook y en diferentes medios”, contó Victoria.

Esta actitud generó que pronto se viralizara la búsqueda de Olivia y la ciudad estuviera al tanto. Es por esto que, el 16 de febrero, llegó el tan ansiado mensaje.

“Una chica me manda un mensaje a la siesta diciendo que tenía un gatito al que le estaba dando lugar, que la había adoptada, pero no sabía si era Olivia. Yo cuando me mando la foto, estaba segura de que era ella porque durante meses me habían mandado otras fotos y en esos casos no estaba segura, pero los iba a ver igual”, expresó la dueña de la mascota.

Ante la posibilidad eminente de reencontrarse con Olivia, Victoria llamó a su hermana Carolina para que la acompañara a constatarlo.

Resulta que el domicilio donde la gata estaba hacía 20 días quedaba a media cuadra de la casa de Victoria. Con su hermana advirtiéndole que no se ilusionara, la joven tocó la puerta de que la volvería a reunir con Olivia.

“Cuando la vi era ella”, confirmó Victoria.

Todo quedó registrado en un video que captó el momento exacto en que volvió a abrazar a su gata y donde se la ve emocionada hasta las lágrimas.

“Estoy muy agradecida con Sergio y Silvina que la cuidaron, la encontraron hace 6 meses, estaba en un departamento, la chica se la llevó a su casa, le habían puesto Geo de nombre y tenía collar y todo, ya la habían adoptado. Con todo el dolor de haberse encariñado con ella me la devolvieron”, concluyó la feliz joven sobre el reencuentro con la felina.