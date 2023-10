Por Camila Mateo

La sociedad no sabe qué hacer cuando se encuentra con una mujer que es madre y a la vez tiene otros aspectos de su vida que la componen, y menos cuando una de esas facetas tiene que ver con la sensualidad.

A los 13 años a Martina Arias le descubrieron una malformación en su útero y le dijeron que nunca iba a poder tener hijos. Sin embargo, contra todos los pronósticos a los 16 quedó embarazada.

“Nunca dudé de tenerla, me cuide mucho en el embarazo y está acá. Hoy me doy cuenta de que ella tenía que llegar. Me hicieron sentir mal, fui bastante juzgada, porque en ese momento no tenía una buena relación, y para la sociedad fue peor verme embarazada y sola. Pero siempre intente que nada de eso me importe, es un trabajo de todos los días, y lo vengo tratando en terapia. Pero además, más allá de todo lo que recibís de los demás, es muy fuerte estar embarazada a los 16 años, ves que tus amigas están viviendo otras experiencias y vos sos la que estás en otra sintonía”, relata Martina.

Con el pasar de los años, ha tenido que ir descubriéndose ella misma como persona y en su rol de mamá. Si bien no hay una manual de cómo maternar, Martina afirma muy tajantemente que para ella es central la comunicación con su hija.

“Ella me pregunta todo, y algunas veces me pregunto qué le tengo que contestar. Yo siempre trato de no pintarle un mundo de rosas, trato de encontrar la manera de explicarle de acuerdo a su edad pero siendo lo más sincera que puedo. Ya me preguntó cómo se hacen los bebés, y le dije ‘Mira, Emi. Todavía no es necesario que lo sepas, ya te lo voy a contar más adelante’. Y ella entendió. Ella sabe que yo no tengo problema de hablarle de lo que sea, pero hay edades para todo. Ella confía mucho en mí y yo en ella, hemos crecido juntas y tenemos una relación muy especial”.

Martina ha tenido mucho apoyo de su familia para poder criar a Emilia, en este sentido resalta: “No estoy romantizando el embarazo adolescente, es algo muy difícil todas las experiencias son diferentes y en mi caso estuvo bastante bien porque yo tuve mucho apoyo familiar y del papá de mi hija, y sé que no en todas las circunstancias es así, conozco otras realidades y yo tuve bastante suerte con eso”.

Este sostén que le proveyó su seno familiar, le permitió terminar la secundaria, ir a Bariloche con sus padres y su hija incluida, e incluso, cursar la carrera de enfermería, recibirse y trabajar en el ámbito privado.

Mientras ejerce el rol de madre, Martina intenta no perderse así misma y evitar que la maternidad la defina por completo.

“Me encanta mostrar que no porque somos madres, solo somos eso. Somos personas, soy mamá, pero también soy amiga de mis amigas, soy la novia de una persona, soy la hija de mis papás, soy la hermana de mis hermanas. También soy una mujer que le costó muchísimo sentirse bien consigo misma, con mi cuerpo porque de repente me cambió mucho a los 16 años, tuve muchas inseguridades, y hace recién 2 años que me siento bien conmigo misma y puedo afrontar las críticas. En esto la terapia fue fundamental”.

Tener Onlyfans y ser mamá

Martina cuenta que era muy vergonzosa para subir fotos en bikini o en ropa interior, hasta que se dio cuenta que eso no la define como madre: “Yo con Emilia soy excelente, siempre hablo con ella, y al fin y al cabo , junto con mi familia, es la única opinión que me interesa, pero es un trabajo día a día no prestarle atención a las personas, y no se dan cuenta que en un día malo que podes tener, pueden ser muy hirientes y pueden hacer la diferencia. Por eso, no hay que opinar del cuerpo, ni de las vivencias de otras personas porque no sabemos todo lo que le pasó al otro, ni saben todo lo que me pasó a mí, realmente hay que tener cuidado y pensar bien antes de hablar”, expresa sobre las publicaciones que comenzó a subir a Instagram.

“A mí me han hecho dudar y sentir que hacía todo mal, es más carga, más angustia, más ansiedad. Habría que bajar un poco más las exigencias con la maternidad, porque estoy segura que una madre nunca va a hacer nada para lastimar al hijo”, agrega en este sentido.

Por tres años, Martina trabajó como enfermera en el sistema privado y cuenta que “ me encanta ser enfermera, pero la cuestión de la organización, el estrés y la ansiedad me llevó a la decisión de dejarlo por esta etapa de mi vida, porque me volvían loca los horarios rotativos, y todo eso lo veía reflejado en Emilia, no le estaba yendo bien en la escuela, y me dije ‘ Siempre hay otras cosas, todavía soy chica´, y ahora tengo mucho tiempo más para mí, y cuando ella vuelve del colegio hacemos algo juntas. Cuando era chiquita no tenía tanto tiempo para mí, pero ahora sí. Además, ahora puedo ayudarla con la escuela y le va mejor, es totalmente otra cosa”.

En la actualidad, Martina trabaja como Community Manager, lo cual le permite organizarse y manejar mejor sus tiempos y los de Emilia. Sin embargo, como ingreso extra también tiene una cuenta de Onlyfans: “Eso lo manejo yo, por ahí en la semana hago fotos o cada 15 días, o hago una sola vez para tener todo el mes. No hago contenido pornográfico, es lo que antes subía a Instagram, pero por las críticas decidí hacerme una cuenta de Only que la ven solo los que pagan. Pasaba que yo antes subía una foto mía, y al rato una con Emi, y eso generaba muchas críticas”.

Y puntualiza: “No es mi principal ingreso, hago contenido muy tranqui, no gano para vivir de eso solamente. Se piensa que te haces un Only y que inmediatamente te llenas de plata, pero no, ni ahí. Tenes que trabajar bastante y hacer contenido que les interesen a las personas. Yo me lo hice ya trabajando de enfermera y nunca fue mucha la diferencia. Renuncié y me puse a trabajar de Community ese es mi principal ingreso, lo otro es un complemento”.