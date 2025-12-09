En su paso por el FC Barcelona, Maximiliano López convivió con el fenómeno futbolístico y social que representó Ronaldinho Gaúcho durante la era de Frank Rijkaard. Aunque el rendimiento deportivo del delantero argentino no alcanzó las expectativas iniciales, completando solo dos temporadas, su relato sobre la vida cotidiana junto al astro brasileño ofreció una visión inédita de la dinámica interna durante su estadía en el culé, según las anécdotas que contó durante su visita al programa del youtuber Mernuel.

El ex atacante oriundo de Buenos Aires, y que hoy es protagonista del reality de cocina MasterChef Celebrity que se emite en Telefé, compartió episodios de su estancia en la Ciudad Condal, centrando su relato en los entrenamientos, la convivencia y las insistentes invitaciones nocturnas junto al 10 del Barca. “Tocaba el timbre de mi casa a las 12 de la noche y me decía: ‘vamos a dar una vuelta’”, detalló el jugador surgido en las divisiones inferiores de River Plate durante la entrevista, en referencia a la rutina festiva que marcaba la agenda nocturna del plantel.

La relación con Ronaldinho impactó incluso en la vida personal del futbolista argentino. López explicó que llegó a Barcelona acompañado de su pareja en ese entonces y recordó: “Yo estaba en Barcelona y llega una noche Ronaldinho, me toca el timbre y me dice de ir a dar una vuelta. Yo miro a la chica con la que estaba y le digo y me dice ‘sí, anda, obvio’”. Lo que comenzó como una salida esporádica pronto se tornó en una costumbre que generó tensión en su hogar.

Aquella dinámica persistió. “A las 12 suena el timbre de vuelta, otra vez, y mi novia ya me empezó a mirar mal. Al otro día de nuevo Dinho, sonaba el timbre y ya no lo quería atender. No sé cómo entró, subió y empezó a patear la puerta. En la tercera, mi novia me dijo que tenía que tomar una decisión. Me fui con Ronnie, ¡Cómo le iba a decir que no al 10!”, relató Maxi, describiendo la presión y fascinación que ejercía la figura del brasileño entre sus compañeros.

La decisión alcanzó un punto crítico. “¿Entre Ronnie y ella? Le saqué un pasaje, tuve que ser sincero. Si la hubiera elegido a ella, hubiera cometido un error gravísimo”, bromeó junto a los protagonistas del streaming.

Durante su paso por el club blaugrana, el argentino compartió más detalles sobre el funcionamiento del equipo. “En Barcelona teníamos un grupo… Jugábamos el miércoles 3-0 en Champions, llegaba el domingo 4-0 en liga y era así todas las semanas. Ronaldinho es el mejor compañero, te metía abajo del ala. Yo llegué y tenía 20 años. Me sentaron al lado de él en el vestuario y fue lo mejor que me podía haber pasado. Me cuidaba, me venía a buscar a casa, íbamos para todos lados juntos”, aseguró el ex atacante, destacando el rol paternal y protector del crack brasileño.

El propio López admitió no haber dimensionado el significado de pertenecer al Barcelona (2005-06) hasta tiempo después. “Yo en Barcelona no me daba cuenta de la dimensión de lo que era estar en ese club. Me di cuenta cuando salí. Yo digo de salir de fiesta o no, si las cosas van bien, si las cosas van mal te tenés que guardar”, ponderó el ex jugador de 41 años, que observó esas vivencias con perspectiva.

El ex River habló de su relación con el astro brsileño

Con la camiseta blaugrana, López fue parte del plantel que ganó la liga española 2004-05, la Supercopa de España y la Liga de Campeones 2005-06. Durante su etapa en el club catalán, sufrió una lesión y tuvo pocas oportunidades de juego, lo que motivó su cesión en 2006 al RCD Mallorca, donde anotó tres goles en su paso por la institución. Al año siguiente, en 2007, firmó con el FC Moscú, equipo ruso en el que marcó nueve goles. Al año siguiente, fue cedido al Gremio de Brasil, donde sumó 11 goles y fue protagonista en la Copa Libertadores. Tras un conflicto contractual, dejó el club a comienzos de 2010.

Ese año se integró al Catania y, en enero de 2011, fue cedido al AC Milan. En el club rossonero estuvo sólo seis meses, marcando dos goles en la liga y uno en la Copa Italia, hasta su regreso al Catania. Posteriormente, pasó por la Sampdoria (2012), Chievo Verona (2014) y Torino (2015), todos en Italia. En este último conjunto tuvo continuidad, logró marcar en cinco ligas diferentes y participó en todas las principales competiciones internacionales de clubes.

A nivel de selecciones, representó a Argentina en las categorías juveniles Sub-15, Sub 17 y Sub 20, disputó un total de 29 partidos y convirtió ocho goles. Nunca fue citado a la selección mayor.