La increíble historia del actor de Hollywood Matt Damon en la Bombonera

Uno de los actores más reconocidos de Hollywood, Matt Damon, estuvo presente en un partido de Boca en 2008 y la experiencia parece no poder borrársele de la cabeza. El partido en cuestión no se jugó en la Bombonera, sino en cancha de Racing, por el triangular final que disputaron el Xeneize, San Lorenzo y Tigra en busca del primer puesto en el Apertura de ese año. De vacaciones en Buenos Aires, el protagonista de Bourne Supremacía no quiso perderse la definición del torneo y quedó impresionado por lo que vio...