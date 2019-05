Hay "NO" que son SI | La repugnante afirmación de Fernando Burlando respecto a la violación.

En aquella oportunidad, señaló que el encuentro sexual entre el actor y la joven actriz fue "consentido" al asegurar que en la declaración judicial de Thelma "no vemos una categórica y clara negativa" para evitar el hecho.

Sin embargo, el letrado redobló la apuesta y volvió a tocar el tema. “El análisis es estrictamente jurídico, comparativo a la figura típica de la violación. Hay una ausencia de absoluto rechazo, pero es un análisis parcial por parte de los abogados de Darthés”, sostuvo el abogado.

darthés.jpg

Y siguió: “Hay una pseudosituación de consentimiento. La hemos visto a la víctima decir que tardó ocho años en darse cuenta que hubo una violación. Si la propia víctima le pasó eso para darse cuenta de la situación, la persona o depredador le pudo haber sido dificultoso darse cuenta de la situación. Igualmente, esos son los dichos de Thelma, no hay un cambio de estrategia”.

En esa línea, Burlando sostuvo que “cree” en la palabra del ex Simona y que esta defensa de parte de los abogados del actor en Nicaragua se da “porque en el relato de la víctima no hay un rechazo categórico”. “Ella mencionó que golpean la puerta y que él estaba encima y que ella se fue libremente”, comenzó explicando el mediático abogado.

Burlando dio una nueva versión sobre la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés

Y continuó: “Son circunstancias que aportan claridad a una situación confusa para la víctima y también posiblemente para quien la acompañaba. Ella hace una referencia en la cual no le da claridad al rechazo. Si uno pretende suponer que la diferencia de edad hace a la figura de violación, están equivocados porque eso no es delito en Nicaragua”.

Fue entonces que Burlando detalló que de parte de la defensa de Darthés no se habla de consentimiento, ya que el actor negó que haya existido tal situación. “Juan lo negó, pero como abogados hacemos análisis y vemos si el relato se adecúa a la víctima, ver si lo que relata Thelma coincide con la figura de violación en el Código Penal de Nicaragua”, explicó.

Thelma Fardin le contestó a Burlando: "Duelen los ovarios escuchar a estas bestias"

“En el relato que hizo no hay un rechazo categórico. La víctima dice que la situación existió. Según los dichos de Thelma, él la besó en el cuello mientras hablaba por teléfono, la dio vuelta y empujo, y ahí ella le dijo ‘no, Juan. Estás casado. Tenés hijos’”, agregó , haciendo referenciando al relato de Thelma que se encuentra en el expediente de la causa.

En ese marco, el abogado de Darthés –que aún se encuentra viviendo en Brasil, aunque la Justicia Argentina lo obligó a sentar un domicilio legal- afirmó que un “No”, no es un “no categórico”. “Hay no que son sí y hay no que son no. Ella dijo que Juan se corrió y que se fue luego de que abran la puerta”, disparó.

thelma.jpg

Y sentenció: “Es algo real esa manifestación de la mujer más allá de que sea algo criticable. Estamos perdiendo el sentido común. Éticamente es una barbaridad, pero en el marco de la ley no es una violación por cómo y cuando ocurrieron los hechos. Si el análisis del Dr. Guevara –uno de los profesionales en Nicaragua- es correcto, no hay delito”.