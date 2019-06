La mujer, dentro del extenso relato que brindó de los hechos que derivaron en la denuncia, se encargó de contar qué dijo la institución para excusar a María Paula González, la maestra que golpeó a la chiquita de apenas 4 meses.

JARDIN3.jpg

"Las autoridades juntaron a los padres y explicaron que fue un caso aislado, que la maestra había tratado mal a Pilar por una discusión telefónica con su marido, justificando el caso", relató. Además desmintió la versión que dieron sobre que la maestra fue separada de inmediato de su cargo.

"Dijeron que al otro día la separaron, cuando pasó una semana y seguí ahí. Tuvimos la oportunidad de interactuar con ella el día que me la da, cuando me dijo que 'como era blanquita Pilar estaba roja de tanto llorar' a lo que yo respondí por qué no me llamaron si estoy a la vuelta y no me dijeron nada", explicó.