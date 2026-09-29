La industria manufacturera profundizó su crisis en agosto, según estimaciones como las de la Unión Industrial Argentina (UIA) o la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). La magnitud de las caídas del sector ya supera a la mayoría de las recesiones anteriores.

Según el cálculo preliminar del centro de estudios de la UIA, la industria se contrajo 0,3% en el mes en cuestión, respecto de julio. De este modo, acumuló un retroceso del 3% en los primeros ocho meses del año, en comparación con el mismo período de 2025.

De acuerdo con los indicadores adelantados, publicados por las cámaras sectoriales, los rubros asociados a la construcción fueron de los más afectados en agosto. En términos desestacionalizados, los despachos de cemento se hundieron 5,1% mensual, mientras que el Índice Construya, que evalúa las ventas de insumos para este sector, se contrajo 3,1%.

La división de metales y metalmecánica también exhibió una pobre performance. La metalmecánica retrocedió 4% versus julio y la producción de acero se derrumbó 7%. Por el contrario, la fabricación de aluminio tuvo una leve mejora del 0,4%.

El rubro de alimentos y bebidas, que en lo que va del gobierno de Javier Milei fue de los menos golpeados en términos relativos, tampoco pudo escapar de los números rojos. La merma más profunda se verificó en bebidas (-8,5%), aunque también hubo repliegues en la faena vacuna (-1,9%), la faena porcina (-0,4%) y la producción de lácteos (-0,2%).

Donde sí se observó un importante crecimiento fue en la molienda de oleaginosas (+8,6%). Esto fue de la mano con un salto del 16,1% en la liquidación de divisas agroindustriales.

Por otra parte, la UIA calculó una baja del 0,3% en el consumo de energía eléctrica por parte de la industria. El dato más alentador fue un alza del 6% en la producción automotriz, aunque las exportaciones hacia Brasil, lideradas por los vehículos, arrojaron una caída del 3%.

Los datos de la entidad que nuclea a los empresarios industriales muestran que el sector está 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

FIEL estimó una caída mensual mayor en agosto, aunque Ferreres calculó un repunte

Con mayor pesimismo, FIEL estimó una caída mensual del 0,9% en la producción industrial de agosto. Significó el tercer descenso consecutivo. "Las señales respecto a la sostenibilidad de la recuperación de la producción industrial iniciada en noviembre de 2025 indican que esta se habría interrumpido en abril pasado, desde cuando la actividad cae con un ritmo que supera el registrado en la mitad de los episodios recesivos de la industria desde 1980, de acuerdo al relevamiento de FIEL", advirtió la fundación.

El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL retrocedió 1,2% en el acumulado de 2026. Los rubros que más sufrieron este año fueron el automotriz (-17,4%), minerales no metálicos (-6,1%), actividad muy atada a la construcción, cigarrillos (-5,2%) y metalmecánica (-3,3%).

También cayeron, pero por debajo del promedio, la producción textil (-0,9%), la de papel y celulosa (-0,8%) y la de insumos químicos y plásticos (-0,7%). Solo tuvieron incrementos la fabricación de alimentos y bebidas (+2,8%), metales básicos (+5,6%) y petróleo procesado (-9,1%).

Muy a contramano de las estimaciones mencionadas, Orlando Ferreres & Asociados anticipó un incremento del 1,4% en la producción industrial, aunque el mismo no logró recuperar la pérdida del 2,2% que había tenido el IPI de la consultora en el mes previo.

"La tendencia parece seguir alternando subas y bajas, sin mostrar un crecimiento real en lo transcurrido de 2026. Al mirar el detalle sectorial, las refinerías siguen siendo por lejos la actividad más dinámica de la industria local, apoyada por algunos rubros del sector químico y alimenticio. En la otra punta, plásticos, textiles, y maquinaria son los sectores más contractivos. Hacia adelante esperamos que el andar heterogéneo de la industria continúe, pero en el agregado deberíamos empezar a ver alguna mejora en los meses que quedan del año", indicó Ferreres, quien reporta un retroceso acumulado anual del 2,2% para el sector.

La serie desestacionalizada de la entidad muestra que, luego de un fuerte derrumbe en febrero, la producción de la industria se mantiene, con vaivenes, masomenos en el mismo nivel desde marzo, lejos de los picos anotado en la era Milei entre septiembre de 2024 y febrero de 2025.

La industria opera cerca de mínimos de la era Milei y las expectativas del sector empeoran

Los últimos datos oficiales del INDEC plasmaron que la industria sufrió en julio su peor derrumbe mensual en 16 meses (-5%) y su actividad tocó mínimos desde mediados de 2024 y roza el piso anotado en los primeros meses de gestión libertaria. Entre las causas de la magra dinámica aparecen la débil demanda, la mayor competencia de productos importados, dificultades para el financiamiento y costos que crecen por debajo de los precios de lo que fabrica el sector.

La encuesta que el INDEC le realiza de manera habitual a los industriales reflejó que el 52,9% de los empresarios relevados afirmó tener pedidos "por debajo de lo normal". En el mismo sentido, hacia adelante solo el 13,8% espera una mejora de la demanda para el período septiembre-noviembre.

Por amplia diferencia, la "demanda interna insuficiente" es el factor que más limita la capacidad de las compañías para ampliar su producción. En agosto el 53,6% de los industriales lo destacó en primer lugar.

Las flojas expectativas para la demanda se trasladaron a los pronósticos sobre producción y empleo. Sobre esta última variable, solo el 3,7% pronosticó incrementar su nómina hacia fin de año, la cifra más acotada de los últimos cuatro relevamientos.