CRISIS
La industria y la construcción volvieron a ubicarse en terreno negativo en abril
Ambos sectores no lograron mantener los repuntes de marzo. El resultado de cada uno y sus variables.
Tras el repunte de marzo, la industria y la construcción volvieron a anotar resultados negativos en abril, lo que demuestra que ambos sectores siguen sin recuperarse y muestran un comportamiento heterogéneo.
Ambos datos corresponden a los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que miden la evolución del sector industrial y la actividad de la construcción en relación con el cuarto mes del año.
Industria
El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una baja de 2,8% en abril medido contra el mismo mes de 2025.
En la medición desestacionalizada, cayó 2,1% mensual y aumentó 0,1% en el índice serie tendencia-ciclo.
El primer cuatrimestre de 2026 cerró con una disminución de 2,4%, dados los malos desempeños que registró desde enero hasta abril.
Así, el sector manufacturero pierde fuerza y vuelve a caer, tras haber mostrado un leve repunte en marzo y haber cortado una racha de ocho meses en caída.
Cuatro de los dieciséis sectores terminaron por encima del IPI industrial:
- Sustancias y productos químicos: 16,7%.
- Productos de tabaco: 6,5%.
- Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 5,6%.
- Madera, papel e impresión: 4,1%.
- Productos de metal: -1,4%.
- Otro equipo de transporte: -2,1%.
- Alimentos y bebidas: -2,4%.
- Productos de caucho y plástico: -5,1%.
- Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -5,1%.
- Productos minerales no metálicos: -6,4%.
- Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -10,7%.
- Industrias metálicas básicas: -11,2%.
- Otros equipos, aparatos e instrumentos: -11,4%.
- Prendas de vestir, cuero y calzado: -15,9%.
- Maquinaria y equipo: -20,2%.
- Productos textiles: -22,2%.
Construcción
Por su parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) también retrocedió en abril al 2,8% en la medición interanual.
Contra marzo cayó 4% y, a contramano, el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,3%.
En el período enero-abril, el ISAC aumentó 2,1%.
Al igual que la industria, el sector no pudo mantener la racha positiva y volvió a cortar el aumento; este se ubicó como el más bajo en lo que va del año.
En cuanto a los insumos, 3 de los diez elementos lograron culminar por encima del índice general:
- Resto de los insumos: 16,1%.
- Hierro redondo y aceros para la construcción: 15,7%.
- Pinturas para construcción: 10%.
- Mosaicos graníticos y calcáreos: -18,9%.
- Yeso: -17,5%.
- Cales: -16,4%.
- Asfalto: -15,5%.
- Cemento portland: -12,7%.
- Hormigón elaborado: -10,2%.
- Pisos y revestimientos cerámicos: -6,6%.
- Ladrillos huecos: -6,3%.
- Placas de yeso: -4,1%.
- Artículos sanitarios de cerámica: -3,6%.
Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período mayo-julio de este año.
Obras privadas:
- El 75,5% de las empresas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses.
- El 15,1% estima que disminuirá.
- El 9,4% restante estima que aumentará.
Obras públicas:
- El 60% opina que el nivel de actividad no cambiará durante los próximos meses.
- El 25,6% cree que disminuirá.
- El 14,4% restante cree que aumentará.
Ambos resultados continúan mostrando un comportamiento heterogéneo con el resto de los sectores de la economía. Mientras la energía, la minería y el agro son algunos de los más beneficiados, la industria y la construcción persisten con desigualdades.
Fuente: Noticias Argentinas