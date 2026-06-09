Tras el repunte de marzo, la industria y la construcción volvieron a anotar resultados negativos en abril, lo que demuestra que ambos sectores siguen sin recuperarse y muestran un comportamiento heterogéneo.

Ambos datos corresponden a los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que miden la evolución del sector industrial y la actividad de la construcción en relación con el cuarto mes del año.

Industria

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una baja de 2,8% en abril medido contra el mismo mes de 2025.

En la medición desestacionalizada, cayó 2,1% mensual y aumentó 0,1% en el índice serie tendencia-ciclo.

El primer cuatrimestre de 2026 cerró con una disminución de 2,4%, dados los malos desempeños que registró desde enero hasta abril.

Así, el sector manufacturero pierde fuerza y vuelve a caer, tras haber mostrado un leve repunte en marzo y haber cortado una racha de ocho meses en caída.

Cuatro de los dieciséis sectores terminaron por encima del IPI industrial:

Sustancias y productos químicos: 16,7%.

16,7%. Productos de tabaco: 6,5%.

6,5%. Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: 5,6%.

5,6%. Madera, papel e impresión: 4,1%.

4,1%. Productos de metal: -1,4%.

-1,4%. Otro equipo de transporte: -2,1%.

-2,1%. Alimentos y bebidas: -2,4%.

-2,4%. Productos de caucho y plástico: -5,1%.

-5,1%. Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -5,1%.

-5,1%. Productos minerales no metálicos: -6,4%.

-6,4%. Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -10,7%.

-10,7%. Industrias metálicas básicas: -11,2%.

-11,2%. Otros equipos, aparatos e instrumentos: -11,4%.

-11,4%. Prendas de vestir, cuero y calzado: -15,9%.

-15,9%. Maquinaria y equipo: -20,2%.

-20,2%. Productos textiles: -22,2%.

Construcción

Por su parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) también retrocedió en abril al 2,8% en la medición interanual.

Contra marzo cayó 4% y, a contramano, el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,3%.

En el período enero-abril, el ISAC aumentó 2,1%.

Al igual que la industria, el sector no pudo mantener la racha positiva y volvió a cortar el aumento; este se ubicó como el más bajo en lo que va del año.

En cuanto a los insumos, 3 de los diez elementos lograron culminar por encima del índice general:

Resto de los insumos: 16,1%.

16,1%. Hierro redondo y aceros para la construcción: 15,7%.

15,7%. Pinturas para construcción: 10%.

10%. Mosaicos graníticos y calcáreos: -18,9%.

-18,9%. Yeso: -17,5%.

-17,5%. Cales: -16,4%.

-16,4%. Asfalto: -15,5%.

-15,5%. Cemento portland: -12,7% .

-12,7% Hormigón elaborado: -10,2% .

-10,2% Pisos y revestimientos cerámicos: -6,6%.

-6,6%. Ladrillos huecos: -6,3%.

-6,3%. Placas de yeso: -4,1%.

-4,1%. Artículos sanitarios de cerámica: -3,6%.

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período mayo-julio de este año.

Obras privadas:

El 75,5% de las empresas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses.

de las empresas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses. El 15,1% estima que disminuirá.

estima que disminuirá. El 9,4% restante estima que aumentará.

Obras públicas:

El 60% opina que el nivel de actividad no cambiará durante los próximos meses.

opina que el nivel de actividad no cambiará durante los próximos meses. El 25,6% cree que disminuirá.

cree que disminuirá. El 14,4% restante cree que aumentará.

Ambos resultados continúan mostrando un comportamiento heterogéneo con el resto de los sectores de la economía. Mientras la energía, la minería y el agro son algunos de los más beneficiados, la industria y la construcción persisten con desigualdades.

Fuente: Noticias Argentinas