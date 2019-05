La inflación de abril fue 3,4% y acumuló un 55,8% en los últimos 12 meses

El Indec informó que los precios minoristas aumentaron un 15,6% en el primer cuatrimestre. El rubro alimentos trepó 66% en los últimos 12 meses. Los precios minoristas avanzaron un 3,4% en abril, según informó el Indec. Los rubros con mayores aumentos fueron Prendas de vestir y calzado (+6,2%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (+4,6%), Transporte (+4,4%) y Restaurantes y hoteles (+4,1%). En el rubro más relevante de la medición, Alimentos y Bebidas, se registró un aumento de 2,5% en el mes pasado, para acumular un incremento de 18,7% en el primer cuatrimestre. En este ítem, cuya ponderación es mayor en la canasta de bienes y servicios de las franjas de menor poder adquisitivo, el acumulado anual alcanzó un 66,2%, un incremento desmesurado para un tercio de la población argentina que vive en la pobreza, si se considera el retraso de los salarios respecto de la escalada inflacionaria. Pese al retroceso en la inflación mensual, desde el 4,7% de marzo, en el acumulado anual llega a un nuevo máximo en la administración de Cambiemos, de 55,8% en doce meses, la tasa más alta desde enero de 1992 (77% anual). Damián Di Pace, analista económico y consultor, indicó que en el primer tramo de 2019 "fue complicando el panorama todo lo que ha sido el aumento de precios regulados, que sigue impactando en los costos de la industria y comercio, más que en los hogares. También estamos en un contexto inflacionario producto de la última suba del dólar -14% entre marzo y abril-, que se trasladó a los precios. Y fue cayendo la demanda de dinero generando más velocidad de la circulación del dinero". "Con una inflación de más de 3% en abril hay que tener en cuenta tres datos preocupantes. Uno, que en el cuatrimestre promedió 3,7% mensual, muy por encima del 2% mensual previsto por el Gobierno a esta altura del año. Dos, que supera el 55% interanual, la más alta en 27 años. Y el tercero, que por eso se gatillaría el ajuste por balance para el pago de Ganancias de las empresas, que contempla ese límite de inflación, lo que generaría un impacto muy fuerte en la recaudación", dijo Di Pace a Infobae. "La dinámica del nivel de precios del mes de abril se vio explicada fundamentalmente por los alimentos y bebidas, que registraron una variación de 2,5% explicada por los aumentos en carnes y productos lácteos", indicó la consultora Orlando Ferreres & Asociados. Nicolás Trotta, rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), enfatizó que "todos los rubros subieron por encima del 2,5%, lo cual muestra que la inflación viene siendo generalizada en la gran mayoría de los productos de la canasta de los trabajadores". La tasa de inflación anual hasta abril de 2019 más que duplica la de 2018: un 55,8% frente a un 25,1%, según el INDEC. Asimismo, en el acumulado de los primeros cuatro meses de 2019 llegó a 15,6%, frente a un 9,6% de enero-abril de 2018. Por lo tanto, la tendencia en el primer tramo de este año es aún seis puntos mayor a la de 2018, que en el total de los 12 meses sumó un 47,6%, la más elevada en 27 años. "Incluso en el escenario en el que las presiones cambiarias logren ser domadas por el BCRA, no esperamos que se observe durante los próximos meses una significativa desaceleración de la inflación", señaló un estudio de Ecolatina, debido a que "por el momento no se percibe la existencia de un plan integral que logre coordinar expectativas". "En las últimas semanas comenzó a tomar fuerza el visto bueno del Gobierno en relación al ajuste trimestral de las paritarias, siendo incluso el costo laboral un driver más importante que el dólar a la hora de analizar el proceso inflacionario y al que no se le suele dar tanta importancia", subrayó Ecolatina.