La inflación de abril se desaceleró al 2,6% y acumuló una suba de 32,4% desde el mismo mes de 2025, de acuerdo a la información que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registra un alza del 12,3% en lo que va del año.

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