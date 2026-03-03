Luego de haberse ubicado en 2,9% en enero, distintas consultoras privadas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero se mantuvo en un nivel similar, en una dinámica atravesada por fuertes subas en rubros regulados y en alimentos.

Aunque el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), preveía que que la inflación desacelere y marque 2,1% el mes pasado; la mayoría de los privados asegura que terminó siendo mayor a ese guarismo.

Según el relevamiento de Equilibra, en febrero la inflación fue 2,9%, impulsada por Regulados (4,8%) y Alimentos y bebidas no estacionales (3,8%), tras las subas de tarifas energéticas, transporte público y carnes.

El resto de la inflación Núcleo (no incluye alimentos y bebidas) arrojó 2,3%, mientras que la suba de precios Estacionales no superó el 1% mensual.

Desde la consultora, el economista Gonzalo Carrera puntualizó que la otra cara del cambio en los precios relativos de los últimos años se refleja en que la ropa y los bienes durables se abaratan y, en consecuencia, reducen su peso dentro de la canasta de consumo de los hogares. En sentido contrario, las tarifas de los servicios públicos, las carnes, los alquileres y los restaurantes se encarecen y ganan participación en el gasto familiar.

“Como esta dinámica continúa (en febrero se habría profundizado), el abaramiento de la ropa y bienes durables tiene cada vez menos efecto desinflacionario; mientras que el encarecimiento de tarifas, carnes y restaurantes golpea cada vez más”, explicó Carrera.

Por su parte, el relevamiento de precios minoristas de C&T para la región GBA presentó un incremento de 2,9% mensual en febrero, superando el 2,8% que el Indec había presentado en la región para enero pasado pero igualando el dato nacional de ese mes. Así, la variación de doce meses se ubicó en 30,8%.

“Febrero suele ser un mes de inflación menor que la de otros meses pero este año se sumaron varios factores para generar un resultado distinto”, señaló la consultora.

Además, destacó que hubo un impacto fuerte por mayores ajustes en las tarifas de luz y gas, que se combinaron con el comienzo del régimen subsidios focalizados para incrementar aún más dicho impacto en algunos casos.

Esos ajustes, sumados a un aumento del 1,8% en los salarios de los encargados de edificios, impactaron en el componente de vivienda y llevaron a que el rubro registrara una suba cercana al 5%, la más elevada desde junio de 2024.

El rubro Equipamiento y mantenimiento del hogar mostró un incremento de magnitud similar. Hacia el cierre del mes se pactó una actualización del 1,5% en los salarios del personal de casas particulares, acompañada por un bono de hasta $20.000 en función de la cantidad de horas trabajadas. A la vez, los productos de limpieza registraron una marcada aceleración en sus precios.

En tercer lugar, indicó C&T, se ubicó alimentos y bebidas, el rubro de mayor peso, que volvió a tener otro mes de fuerte incremento: 4,1%. Los aumentos fueron generalizados en los componentes y, en la mayoría de los casos, en torno al promedio.

“La nota distintiva, como en enero, la volvieron a dar la carne y las verduras: la carne subió casi 8%, el doble que el promedio, mientras que las verduras esta vez bajaron casi 10%”, detalló.

Transporte y comunicaciones fue el otro rubro que se ubicó por encima del promedio general. El incremento respondió principalmente a las actualizaciones en las tarifas del transporte público, en línea con lo ocurrido en meses recientes, aunque esta vez se agregó un ajuste del 20% en los boletos de los colectivos urbanos de jurisdicción nacional, el primero desde noviembre.

Salud avanzó algo por debajo del promedio, con variaciones de magnitud similar en sus dos principales componentes, medicamentos y cuotas de medicina prepaga; Educación empezó a registrar aumentos tras la calma del verano, impulsada por el inicio de clases en algunos establecimientos; Esparcimiento dejó atrás el pico estacional de enero asociado a las vacaciones; y, finalmente, Indumentaria mostró una leve baja, en línea con el comportamiento habitual de esta época del año.

Desde la Fundación Libertad y Progreso, estimaron un incremento del 2,8% mensual, lo que “marcaría una desaceleración en el ritmo de la inflación por primera vez luego de ocho meses de mostrar una tendencia al alza”. “Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 5,8%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 32,7%, mostrando una aceleración por cuarto mes consecutivo”, aclararon.

Y sumaron: “El mes mostró comportamientos dispares. La primera semana comenzó con un incremento fuerte del 1,4% semanal. La segunda semana tendió a moderarse bastante y la tercera incluso dio algo de deflación. Sin embargo, la última semana del mes de febrero también tuvo incrementos fuertes, ubicándose en el 1,1% semanal; por debajo del avance de la primera semana, pero con aumentos considerables”.

Por su parte, Analytica proyectó que la inflación de febrero se situó en 2,8 por ciento. El IPC de Libertad y Progreso arrojó la misma proyección y resaltó que de este modo se observaría “una desaceleración en el ritmo de la inflación por primera vez luego de ocho meses de mostrar una tendencia al alza”.

Además, consideraron que el mes pasado el tipo de cambio jugó a favor ya que el tipo de cambio financiero retrocedió en torno al 3% frente a enero.

Con una perspectiva más optimista, el relevamiento de un Econviews midió un nivel general de precios de 2,4 por ciento.

Fuente: Infobae