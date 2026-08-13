El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves a las 16 la inflación de julio, un dato clave para determinar si el proceso de desinflación logra consolidar el quiebre del 2% registrado en junio o si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) vuelve a superar esa barrera. El consenso del mercado se concentra entre 1,9% y 2,2%, aunque el reciente salto de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires al 2,9% agregó cierta cautela a las previsiones.

El antecedente inmediato dejó una vara importante. La inflación nacional fue del 1,9% en junio, con lo que perforó el 2% por primera vez en diez meses. En el primer semestre acumuló un incremento de 16,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%. Detrás de la moderación estuvo principalmente Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó apenas 1,3%, su menor variación mensual desde junio de 2025, y también la desaceleración de la inflación núcleo, que pasó del 1,9% al 1,6%. El dato llega en un año que comenzó con los precios disparados: en marzo, la inflación llegó al 3,4%, el registro más alto en un año.

En la previa del dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que espera una inflación de julio dentro de un rango de entre 1,9% y 2,3%. Durante una presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el funcionario sostuvo que el proceso de desaceleración de los precios seguirá avanzando: “da entre 1,9 y 2,3 por ciento: estará más o menos por ahí, seguramente”, afirmó sobre el IPC. Caputo ratificó que el Gobierno seguirá profundizando el proceso de desinflación y aseguró que, con la política fiscal y monetaria actual, el país convergerá inevitablemente a una inflación internacional.

Qué espera el REM para la inflación de julio



Una de las principales referencias antes del dato oficial es el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. El consenso de consultoras y entidades financieras mantuvo su estimación de una inflación del 2% para julio, apenas por encima del registro de junio. El denominado Top 10, que reúne a los participantes con mayor precisión en sus pronósticos, fue algo más optimista: proyectó una inflación de 1,9%, una décima por debajo de la estimación general y exactamente en línea con el dato del mes anterior. Además, el REM espera que la inflación núcleo se ubique en 1,8%, por debajo del índice general: de confirmarse, sería el segundo mes consecutivo con una núcleo inferior al 2%, aunque implicaría una aceleración frente al 1,6% registrado en junio. Para todo 2026, los analistas proyectaron una inflación de 29,8%, por debajo del 30%.

Alimentos, la gran incógnita de la inflación de julio

Alimentos y bebidas no alcohólicas aparece como una de las principales claves para este jueves, debido a que representa casi el 30% de la canasta utilizada por el Indec. En junio, el rubro fue determinante para que la inflación perforara el 2%, con un incremento de apenas 1,3%. En CABA, en cambio, los alimentos aumentaron 1,9% durante julio, con una fuerte presión de Verduras, tubérculos y legumbres, que avanzaron 9%.