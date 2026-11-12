La inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló una variación de 33,1% con respecto al mismo mes del año anterior.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de 2026 fue de 26,3%.

Con este resultado, la tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes se registraron aumentos y descensos en la tasa inflacionaria. El dato más bajo, en lo que va del año, sigue siendo el 1,7% obtenido en agosto; del otro lado se ubica marzo (3,4%).

El número de octubre terminó siendo, sin embargo, mayor que el que pronosticaban los analistas y las consultoras privadas. Contra septiembre se incrementó 0,3 puntos porcentuales (p.p.) y se ubicó en el cuarto puesto más alto en lo que va de 2026.

"De fondo, el proceso de desinflación parece seguir, de la mano de la núcleo, aún pese a los ajustes de precios relativos que aparecen algunos meses. De todos modos, la inercia no parece romperse del todo", comentó Joaquín Aranguiz, economista de Fundación Libertad.

Radiografía de los rubros

Del total de las doce divisiones, tres se mantuvieron por encima del nivel general del IPC.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%), como consecuencia del aumento del gas, seguida por Recreación y cultura (3,3%) y Bienes y servicios varios (2,3%).

Por debajo se ubicaron Prendas de vestir y calzado (2,2%), Transporte (2,1%), Comunicación y Alimentos y bebidas no alcohólicas (ambos con 2%).

Entre los aumentos inferiores al 2% estuvieron Salud (1,8%), Restaurantes y hoteles (1,5%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%). En tanto, Educación (1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) también registraron aumentos inferiores al 2%.

A nivel de las categorías, los precios del IPC núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas al alquiler de la vivienda y a los restaurantes. En cuanto a los estacionales (5,5%), se registraron subas en verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios regulados (2,9%), en gas y combustibles para vehículos.

"La suba de Alimentos y Vivienda, agua, luz y gas explica por sí sola casi la mitad de la inflación del mes", agregó Aranguiz.

Entre 1,8% y 2,1%

Entre los principales relevamientos analizados por la Agencia Noticias Argentinas, el costo de vida para el décimo mes se mantenía en torno al 1,8% y el 2,1%, y resultó menor que la cifra que finalmente dio a conocer el INDEC.

Por ejemplo, la Fundación Libertad y Progreso había calculado 1,8% para octubre, al igual que Equilibra, mientras que C&T Asesores Económicos y Analytica se mantuvieron en 1,9%.

EcoGo fue la que más cerca estuvo: había estimado un avance del 2,1%, en el que la aceleración respondía al comportamiento de los rubros regulados y estacionales.

La mirada del mercado también era optimista para el IPC de octubre. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central sobre la base de las estimaciones privadas, previó que la inflación del décimo mes de 2026 sería del 1,8%.

El IPC de la Ciudad, que suele funcionar como un anticipo del dato nacional, registró una leve aceleración hasta el 1,9% en el décimo mes, impulsada por aumentos en servicios públicos, alimentos y vivienda.

Así, el nivel general de precios en la Ciudad acumuló en 2026 un alza de 26,1%, mientras que la comparación interanual muestra un incremento de 32,5%.

Los aumentos más importantes se observaron en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,2%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,2%), Salud (2,2%) y Restaurantes y hoteles (1,6%).

En conjunto, estas cuatro áreas explicaron el 63% del incremento general registrado en la canasta minorista.

Las razones que dio Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a realizar su habitual comentario respecto de la variación inflacionaria. En ese sentido, y pese a la nueva aceleración, buscó destacar el dato de la inflación núcleo, que fue la menor desde julio de 2025.

"Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018", agregó a su análisis.

En cuanto a la suba general, el funcionario sostuvo que esta se vio influenciada por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que tuvieron una fuerte incidencia en la variación registrada en la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.



Fuente: Noticias Argentinas