En la antesala de las elecciones intermedias y tras un mes de alta volatilidad cambiaria, la inflación mostró una leve aceleración y cerró con un avance de 2,1%. Se trató del IPC más alto desde abril (2,8%).

La suba de precios acumuló 22% en lo que va del año y fue de 31,8% en los últimos doce meses según informó esta tarde el Indec.

El alza de los precios estuvo en torno a lo esperado por el mercado, que había pronosticado una leve aceleración y rompió del techo del 2% -tras mantenerse por cuatro meses- luego de que el dólar minorista se disparara a $1515 a mitad de mes pasado. Pero, gracias al anuncio del auxilio de los EE.UU., el tipo de cambio terminó cerrando con un alza de sólo 1% en el mes (en el Banco Nación pasó de $1385 a $1400).

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) -que elabora el Banco Central (BCRA) entre consultoras, bancos y otros actores del sector privado- había estimado una inflación mensual de 2,1% para septiembre. Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (el llamado “Top 10″) también reportaron una inflación de 2,1%.

El dato se conoce en un contexto de incertidumbre para la economía, con el equipo económico buscando pavimentar con un rescate histórico por parte de Estados Unidos el camino a la elección intermedia que reconfigurará el Congreso y definirá el nivel de sustentabilidad política que tendrá el Gobierno en los dos años que le quedan. No es un tema menor para la economía que requiere de reformas -tributaria, laboral y previsional- para mejorar su competitividad sin una devaluación.

Según el REM del mes pasado, que se conoció antes de los acuerdos entre Javier Milei y Donald Trump, la inflación no volverá a estar por debajo del 2% en lo que queda del año: recién traspasaría ese piso nuevamente en enero (se prevé que ese mes llegue a 1,9%).

La encuesta del BCRA entre los agentes privados del mercado estimó que la inflación este año cerraría en torno al 30%. Se trata de un IPC muy por debajo del 117,8% de 2024 y del 211,4% que dejó el último año de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en 2023. Entonces esa marca fue la suba de precios más alta en más de tres décadas.

La inflación prevista para este año como base de partida en el proyecto de presupuesto 2026 llegaba a 24,5%. Para el año que viene, la Secretaría de Hacienda estimó un avance de 10,1%.

“Cuando nosotros llegamos, la inflación viajaba al 1,5 diario y se iba a escalar al 17.000 anual. Hoy es 30%. Para mi preferencia, es un número horrible, pero vamos en la dirección correcta. A mitad del año que viene no va a haber más inflación”, dijo esta semana Milei en una entrevista. Fue la única mención que hizo a la desaceleración de los precios.

La inflación empezó a pesar menor en el discurso oficial porque hace meses que las encuestas de opinión registran que otras preocupaciones son más importantes para los argentinos. Si bien la baja de inflación es la política oficial más reconocida por los consultados, una encuesta del mes pasado realizado por Casa Tres que dirige Mora Jozami puso al tope del ránking de preocupaciones a la “economía en general” (16%). Luego aparecen la “corrupción” (15%) y más atrás los “bajos salarios” (11%).

Fuente: La Nación