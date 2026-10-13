El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de septiembre fue de 1,9%, mientras que la variación interanual llegó a 33,4 por ciento. Con ese resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 23,6% en los primeros nueve meses de 2026.

La cifra se conoció este lunes a las 16, después de que el mercado anticipara una suba próxima a 1,9% mensual. El antecedente inmediato era el 1,7% de agosto, la menor variación en 14 meses, que había llevado la inflación acumulada del año a 21,3% y la interanual a 33,5 por ciento. Por lo tanto, la dinámica inflacionaria mensual se aceleró 0,2 puntos porcentuales respecto a la medición previa.

En el noveno mes del año, los precios regulados y estacionales se ubicaron por encima de la inflación núcleo, con aumentos impulsados por las tarifas de gas y electricidad, las cuotas de medicina prepaga y las verduras, tubérculos y legumbres.

El IPC Núcleo, que no contempla estacionales ni regulados, subió 1,7%, con incidencias de las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos; los precios estacionales avanzaron 2,9% y los regulados, 2,3%, según el Indec.

Por divisiones, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los incrementos mensuales, con una suba de 3,1%, seguida por Educación, que aumentó 3 por ciento. En el otro extremo, Restaurantes y hoteles registró una variación de 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado avanzó 1,4 por ciento.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor incidencia en la mayoría de las regiones, aunque en el Gran Buenos Aires ese lugar correspondió a los gastos vinculados con la vivienda y los servicios públicos.

El mercado esperaba la publicación del organismo estadístico para observar si la trayectoria de los precios mantuvo la moderación de agosto o si el índice volvió a acercarse al 2% mensual. En lo que va de 2026, la inflación se había ubicado por debajo de ese umbral solo en junio y agosto.

Fuente: Infobae