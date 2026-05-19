La inflación mayorista tuvo una variación de 5,2% en abril y acumuló un aumento de 30,8% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El incremento mensual se dio como consecuencia de la suba de 5,3% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”.

En lo que va del año, el Índice de Precios Internos al por mayor (IPIM) subió 11,6%.

Así, la inflación mayorista encadenó su segundo mes consecutivo al alza. Contra marzo tuvo un incremento de 1,8 puntos porcentuales (p.p.).

A su vez, duplicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, el cual se había desacelerado al 2,6%.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia fueron “petróleo crudo y gas” (2,09%), “productos refinados del petróleo” (1,63%), “sustancias y productos químicos” (0,46%), “alimentos y bebidas” (0,26%) y “productos de caucho y plástico” (0,18%).

En los "Productos primarios", el apartado de "petróleo crudo y gas" volvió a influir en el índice general, con una suba de 22,9% mensual. La misma estuvo dada por el aumento en los combustibles y la escalada del precio internacional del crudo.

Ante esta aceleración, el ministro de Economía Luis Caputo explicó que la influencia del petróleo y los productos vinculados explicaron "casi un 85%" la suba del IPIM.

"Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra. Las divisiones Petróleo Crudo y Gas, Productos Refinados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos aportaron 4,4 puntos porcentuales de los 5,2 p.p. del nivel general", detalló en sus redes.

Sacando los efectos del shock externo, "la variación del resto del índice se estima en torno a 1,1% en el mes, 4,4% acumulado hasta abril, y 23% interanual", resaltó el funcionario.

✅ El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación de 5,2% mensual y 30,8% interanual en abril

✅ Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados,… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 19, 2026

Por otro lado, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 4,8% en abril, explicado por la suba de 4,9% en “Productos nacionales” y de 2,5% en “Productos importados”.

Asimismo, el índice de precios básicos del productor (IPP) aumentó 4,8% mensual, dado la incremento de 7,5% en los “Productos primarios” y de 3,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

"El eventual traslado de esta dinámica a la inflación minorista -especialmente a los precios regulados- representa una dificultad adicional para un proceso desinflacionario que recién comenzaba a mostrar señales positivas. El problema es que los combustibles tienen efectos de segunda ronda sobre prácticamente todos los sectores de la economía", indicó Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics.

"No es casual que Transporte haya sido el rubro con mayores aumentos en abril, con una suba del 4,4% mensual. Por ahora, el impacto sobre los surtidores sigue parcialmente contenido -YPF aumentó apenas 1%-, aunque es probable que parte de la suba de costos comience a trasladarse gradualmente a la inflación de los próximos meses".