Por un fuerte salto del petróleo, la inflación mayorista registró un incremento de 3,2% en septiembre, lo que implica un salto de 1,1 puntos porcentuales respecto a la medición del mes previo.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de precios internos al por mayor (IPIM) experimentó un alza de 29,2% en el último año y acumuló una suba de 22,8% en lo que va de 2026.

El incremento mensual respondió principalmente al alza de 3,4% en los productos nacionales. Los productos importados, en cambio, tuvieron una variación de 0,4% durante el mes.

Dentro de los bienes nacionales, el rubro de petróleo crudo y gas, que subió 15%, fue el que tuvo mayor incidencia en el índice general: aportó 1,43 puntos porcentuales al aumento de septiembre.

También incidieron los productos agropecuarios, con 0,30 puntos porcentuales; los productos refinados del petróleo, con 0,28 puntos; alimentos y bebidas, con 0,20 puntos; y sustancias y productos químicos, con 0,16 puntos.

De esta forma, los rubros vinculados con la energía y las materias primas concentraron buena parte del incremento registrado por los precios mayoristas durante septiembre.