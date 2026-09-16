La inflación mayorista se aceleró al 2,1% en agosto, la cifra más alta de los últimos tres meses. La mayor parte del alza fue explicada por un nuevo recalentamiento en los precios internacionales del petróleo, en el marco de la guerra en Medio Oriente.

Así lo informó el INDEC este miércoles a través de su Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). El referencial exhibió que los productos nacionales treparon 2,1% en el octavo mes del año, en sintonía con el promedio general.

Dentro de este segmento, los precios de los productos primarios avanzaron más que los de las manufacturas (4,6% vs. 1,3%). Asimismo, al interior del grupo primario, lo más destacado fue un salto del 8% en la división de petróleo crudo y gas.