Las consultoras prevén que el ritmo de aumento de los precios se mantendrá cerca de los niveles actuales hasta diciembre. La evolución del dólar, los costos energéticos y el escenario electoral aparecen entre los principales factores que condicionarán mayor desaceleración.

La inflación argentina parece encontrar dificultades para profundizar su desaceleración. Después de alcanzar el 1,7% mensual en agosto, el índice de precios al consumidor volvió a subir en septiembre, cuando fue 1,9%, y las primeras estimaciones privadas para octubre anticipan un resultado similar.

Aunque el ritmo de aumento de los precios se mantiene por debajo del 2%, los economistas no esperan una reducción significativa en los últimos meses de 2026 y advierten que el escenario de 2027 dependerá, en buena medida, de la evolución del dólar, los precios internacionales de la energía y la incertidumbre propia de un año electoral.

El próximo dato oficial se conocerá el 12 de noviembre, cuando el Indec publique la inflación correspondiente a octubre. Por ahora, los relevamientos de las consultoras privadas ubican el incremento mensual entre 1,8% y 2%, prácticamente en línea con septiembre. La estacionalidad, que habitualmente presiona sobre los precios durante determinados meses del año, también aparece entre los factores que explican las dificultades para consolidar una trayectoria descendente.

La perspectiva para el próximo año incorpora un elemento de incertidumbre adicional: las elecciones de 2027 y su posible impacto sobre la demanda de dólares. Los economistas coinciden en que la evolución del tipo de cambio será uno de los factores centrales para determinar si la inflación consigue desacelerarse o permanece cerca de los niveles actuales.

Fuente: Infobae