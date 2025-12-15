La inflación llegó al 2,5% en noviembre, acumulando su sexto mes consecutivo en alza, desde el 1,6 de junio en adelante, en un contexto en que el proceso de recomposición de precios relativos avanza, acompañado por ajustes diferenciados según los sectores y factores que inciden en los costos y la dinámica de la demanda.

El mayor incremento del mes se observó en la división “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con una suba del 3,4%, seguida por “Transporte”, que avanzó un 3%. En el extremo opuesto, “Prendas de vestir y calzado” mostró la menor variación del mes, con un aumento de apenas 0,5%.

Los bienes y servicios regulados subieron 2,9%, el IPC Núcleo avanzó 2,6% y los precios estacionales registraron una suba del 0,4 por ciento.

En cuanto al reordenamiento de precios relativos, sectores como Energía, Transporte, Servicios y Regulados, que venían mostrando un marcado atraso, lograron recuperar parte del terreno perdido. Si bien no se registraron saltos excepcionales como los de 2024, la evolución de los últimos meses resultó significativa.

Según GMA Capital, en julio, los precios de estos rubros se ubicaban un 15,5% por debajo de la relación “normal” del primer semestre de 2019, pero para noviembre esa brecha se acotó al 14,4%.

En contraste, Bienes, Alimentos y Estacionales, que actualmente se encuentran en promedio un 4% por encima de su nivel histórico, mostraban en julio un desvío mayor. En ese momento, sus precios estaban 5,6% por encima del valor de referencia.

De acuerdo a la consultora, las diferencias entre los rubros que escalaron con fuerza y aquellos que apenas se movieron respondieron a tres factores centrales: ritmos distintos en la recomposición de costos, paritarias con rezago y correcciones selectivas en los insumos importados.

En ese marco, las empresas con mayor capacidad de trasladar aumentos a los precios lograron defender sus márgenes, mientras que los sectores regulados o con una demanda menos elástica enfrentaron un deterioro en la rentabilidad.

En términos prácticos, dicen en GMA, la economía no se paralizó, sino que reordenó sus jerarquías, con desempeños desiguales según el margen de maniobra para ajustar precios y costos.

Proyecciones de inflación

Por lo pronto, distintos analistas consideran que el proceso de desinflación tardará más de los previsto y que los próximos datos mensuales se mantendrán en torno al 2%.

“Los primeros datos de diciembre muestran una nueva aceleración de los precios. Al comienzo del pico estacional del turismo por las vacaciones de verano se sumó una nueva suba del precio de la carne en la primera semana, aunque la misma está atenuándose en la presente semana”, señaló C&T Asesores Económicos.

Federico Filippini, Head of Research de Adcap Grupo Financiero, precisó: “Nuestras primeras estimaciones para la inflación de diciembre se ubican en 2,3%, con riesgos sesgados al alza por incrementos en precios regulados y alimentos”.

“El REM del BCRA estima un 2% para diciembre, pero los indicadores de alta frecuencia cuentan otra historia. Las primeras dos semanas del mes sugieren un registro más cercano al 2,5%, en línea con el dato de noviembre”, resaltó GMA.