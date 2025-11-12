La inflación fue del 2,3% en octubre, de acuerdo a lo medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador subió por quinto mes consecutivo y se ubicó un 0,2% por encima del de septiembre, que cerró en 2,1%. En lo que va del año la variación de precios acumula un 24,8% y un 31,3% en los últimos 12 meses.

“La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros

combustibles (2,8%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a

excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”.