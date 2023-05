Luis Advíncula, lateral derecho de Boca, marcó un gran gol desde afuera del área este martes para igualar el partido ante Deportivo Pereira, por la segunda fecha de Copa Libertadores. El futbolista peruano fue consultado por haberle pegado con la pierna izquierda, la menos hábil, y contestó de maner insólita.

"Me equivoqué, eso no pasa nunca más. Esperemos que sí, pero esta vez me equivoqué", bromeó el deportista ante la consulta de la prensa. El gol de Advíncula hizo estallar a La Bombonera, que minutos antes se había levantado y manifestado su malestar por el gol del equipo colombiano.

"ME EQUIVOQUÉ, ESO NO PASA NUNCA MÁS" 😂



Luis Advíncula habló tras la victoria agónica de Boca y bromeó sobre su golazo.

Así fue el gol de Advíncula

✨ ¡La jugada mágica del partido!



Boca caía en La Bombonera por la CONMEBOL Libertadores, pero este golazo de Luis Advíncula inició la remontada del conjunto argentino.

Con su agónica victoria, Boca trepó a la punta del Grupo F con 4 puntos, a la espera del duelo entre Colo Colo y Monagas en Chile, quienes empataron en la primera fecha.

Deportivo Pereira se había puesto en ventaja a los 76 con gol de Jimer Fory, quien definió de zurda y al segundo palo, en una jugada que toda la defensa "Xeneize" había quedado mal parada.

Sin embargo, a los 88 minutos apareció Advíncula y, a los 99, en la última del partido, Alan Varela conectó de cabeza un exquisito centro de Valentín Barco, quien fue la figura del partido, y puso el 2 a 1 que trajo alivio a Boca.