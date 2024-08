El garrochista francés Anthony Ammirati recibió una insólia propuesta después de haber derribado la vara con sus genitales y protagonizado uno de los momentos más virales de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras convertirse en tendencia mundial.

El sitio web pornográfico CamSoda le ofreció 250.000 dólares a Anthony Ammirati para que apareciera desnudo en la página.

TMZ indicó que Daryn Parker, presidente de CamSoda, le envió un mensaje a Ammirati que decía: "Si fuera por mí, te premiaría por lo que todos los demás vieron, tu talento debajo del cinturón".

"Como amante de las actividades centradas en la entrepierna, me encantaría ofrecerte hasta 250.000 dólares a cambio de un espectáculo de webcam de 60 minutos en el que muestres tus atributos, menos la ‘barra’, por supuesto”, agregó. Parker explicó que Ammirati no tendrá que preocuparse de que “sus pantalones cortos de compresión no hagan su trabajo... ya que puede dejar que todo cuelgue todo lo que quiera”.

OLIMPIK | Anthony Ammirati, 21, terlepas peluang bersaing di peringkat akhir acara lompat galah #Paris2024Olympics kerana gagal melepasi ketinggian 5.70 meter selepas punainya tersangkut sewaktu acara saringan.



FAKTA RIA PUNAI:

🇫🇷 15.74 cm

🇲🇾 13.2 cm

🇸🇬 13.12 cm

🇮🇩 11.67 cm pic.twitter.com/aqk8GLb8h2 — AWATNI Buzz (@AWATNINews) August 5, 2024

¿Quién es Anthony Ammirati?

Anthony Ammirati, el garrochista francés, se convirtió en viral durante el sábado 2 de agosto al competir en los Juegos Olímpicos París 2024, después de haber quedado eliminado por un desafortunado salto.

El francés era una de las grandes ilusiones para el público local, debido a que su marca personal en garrocha es de 5.82 metros. Sin embargo, fue eliminado en la primera ronda después de derribar hasta tres veces el listón ubicado en los 5.70 metros. A sus 21 años, solo pudo lograr el salto en 5.60 metros y no logró pasar a la final.

Como es costumbre en las redes, los fanáticos se lo tomaron con humor y expresaron: "Bendición y desgracia, tampoco se puede tenerlo todo"; "Dejé de practicarlo porque siempre me pasaba lo mismo, una caga*a"; "Se quiere cortar la cho*a ahora"; "Cuando el paquete te elimina en unos Juegos Olímpicos. Ganó en la vida, perdió en París".