Hace tres años, y después de la ruptura con Benjamín Vicuña y un par de noviazgos que no prosperaron, Carolina Ardohain sorprendió a todos con su romance con Roberto García Moritán, un empresario gastronómico, ex de Milagros Brito.

A poco de conocerse, la modelo y el empresario se casaron, y el 22 de julio de 2021 tuvieron a Ana, su primera hija juntos. En público, la vida de Pampita y de su marido parece perfecta: viajes, amor, cariño y sonrisas que parecen sacadas de una publicidad.

Algo de eso se vio en el programa de Juana Viale, adonde Pampita fue una de las invitadas y sorprendió con varias de sus respuestas sobre su esposo y su familia, conformada por Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que ella tuvo con Benjamín Vicuña, Ana, la hija que tuvieron ella y Roberto, y Santino y Delfina, los dos hijos de él.

En primer lugar, Pampita habló sobre las dificultades para que quedara embarazada. La conductora contó que se sometió a varios tratamientos. Al ser consultada sobre la creación de su reality, Ardohain dijo: “Fue cuando empezamos a buscar a nuestra Ana que no sabíamos si lo íbamos a lograr o no porque hubo un tratamiento antes. Me saqué óvulos tres veces, me di muchas inyecciones”.

Y siguió: “Coincidió con la pandemia, así que estaba la familia recluida, no tenía que maquillarme, peinarme y todo el proceso hormonal que te revoluciona y tenés alegrías y tristezas porque estás a a flor de piel, te hinchás por las hormonas, todo eso lo hice en casa, surgió todo en casa”.

Por otra parte, contó cómo fue el plan de ensamblaje familiar cuando se casaron: “Para mí hay que ser claros. A los hijos de la pareja hay que amarlos como si fueran propios y hay que educarlos como si fueran propios. Las reglas de casa son para todos, para los propios y los no propios. Hay que abrir el corazón y amarlos como si fueran de uno. Verlos crecer y estar orgulloso por cada momento y acompañarlos en todas las situaciones de la crianza”.

Pero, sin dudas, lo más llamativo ocurrió cuando Juana le consultó sobre el amor con Moritán. Todo comenzó cuando apuntaron al Polaco, por su relación con Barby Silenzi. Primero Ardohain en la mesa de Viale: “Vemos a un Polaco centrado, de familia. Enamorado. ¿Barby es el amor de tu vida?”. Y el cantante respondió: “Tuve varios amores de mi vida…”. Entonces Juana dijo: “Qué pregunta, Caro”. Y el Polaco dijo: “Me metés en un quilombo. Mis hijas son el amor de mi vida. Cien por ciento”.

Entonces, Juana lanzó: “Robert, ¿es el amor de tu vida?”. Y fue entonces que la modelo sorprendió: “Yo voy a tener muchos amores de mi vida. Esperemos que sea el último”. El ex de Karina La Princesita lanzó risueño: “Lo mismo digo”. Y Pampita afirmó: “Este es el amor con el que me quiero ir de esta tierra, agarrados de la mano, siempre lo decimos. Y muy viejos. Queremos durar mucho”.

¿Qué dirá Moritan? Por ahora nada. El diputado de la Ciudad por el partido de Ricardo López Murphy está metido en la política y en las duras críticas que recibe por sus insólitas propuestas como la demolición del Ministerio de Desarrollo Social para evitar piquetes sobre la avenida 9 de julio.

