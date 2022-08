La intendenta de Gualeguay, Verónica Berisso, asumió a fines de 2020 en el cargo tras el fallecimiento de Federico Bogdan, quien había contraído Covid-19. Charló sobre gestión, obras, y las próximas elecciones.

En diálogo con el programa Fuera de juego (Somos Gualeguaychú), contó sobre el momento en el que le tocó asumir el cargo de quien acompañaba como viceintendenta: “Federico antes que intendente fue un amigo. Fue un momento muy doloroso y mi herramienta fue un poco separar los sentimientos. Yo integré con él, primero como concejal y después como viceintendente, el gabinete, así que para mí nada fue desconocido; si bien hubo más ejercicio administrativo no desconocía ningún tema. Y también el grupo que estaba formado en el municipio acompañó esta situación, porque todos sentimos muy fuerte perder a Federico”.

Sobre las obras en la ciudad, contó: “Federico recibió un municipio deficitario y con una duplicación de la masa de salarios, porque en un año de 450 empleados pasamos a 950. A él le llevó los primeros 4 años ir solucionando este déficit. Y quiero hacer mención a todos los secretarios que han ido haciendo compras eficientes, con lo cual se ha podido ahorrar bastante. Hemos tenido superávit, con lo cual también avanzamos con pavimento en la ciudad, que venía un poco suspendido o Federico lo venía realizando con aportes de Nación. Este año decidimos encararlo nosotros. Tenemos también algunas obras en marcha de los edificios municipales y alguna inversión de turismo”.

Consultada sobre la ciudad y cómo está preparado el sector privado para compañar este perfil turístico, analizó: “No tenemos muchos alojamientos pero un poco la inversión privada va a ir acompañando estas decisiones, pero esto lleva un tiempo. Y con comercio lo mismo, tuvimos una reunión con la gente de semipeatonal, trabajando en grupo para ir retroalimentándonos en cuanto a que el municipio pueda propiciar algún evento en ese espacio y que los comerciantes un poco acompañen ese movimiento”.

Sobre la relación con la oposición, expresó: “Yo me centro en mí y cómo trato de relacionarme con el otro mediante el diálogo; la oposición obviamente tiene que hacer lo suyo, esto es política. Yo digo que hay tiempo para la política y un tiempo para ser muy ejecutivos, y más cuando estamos en un momento bastante clave y difícil para todos los ciudadanos. El tiempo de la política ya vendrá y trato de no involucrarme en eso en este tiempo. Acepto las críticas, trato de convertirlas en acción, no solo las de la oposición sino también de la gente que me escribe. Recibo cada comentario y reclamo como un aporte”.

En cuanto a la relación con el gobierno provincial, destacó: “Como uno está en un cargo ejecutivo y también el gobernador y sus ministros nos tenemos que relacionar y no podemos andar peleándonos por ideologías cuando hay tanto por resolver. La postura mía y de mi gabinete es el diálogo, tenemos que resolver cosas para Gualeguay y eso es lo que más nos enfoca. Nunca sentí que me marcaban nada, creo que es lo saludable”.

“El diálogo es fundamental, pero no solo con la provincia y nación, a veces con los mismos secretarios. Me gusta trabajar mucho grupalmente. Viene un tiempo en que tenemos que priorizar el encuentro con el otro y lo que nos une al otro y no tanto lo que nos divide. Para mí es fundamental lo que todos tenemos que aportar”, redondeó.

Sobre el próximo año, que será electoral, y su participación en algún cargo, confió: “Hoy estamos un poco frío con las definiciones de quiénes serán los candidatos, seguramente estaré en el lugar que se necesite, tenemos que ser parte de la construcción de nuestro país. Estaré en el lugar que sirva para Gualeguay en este caso, la provincia o el país, ese es mi aporte. Lo más importante es cuando termine esta gestión caminar mi ciudad, poder ir a hacer las compras y ser una ciudadana más. Eso no lo tenemos que perder, tenemos que andar por nuestras veredas y dialogar con la gente”.