La intimidad de Luis D'Elia: Luego de salir de la cárcel, de vacaciones en Gualeguaychú

“Es un lugar espléndido, muy lindo”, aseguró Luis D’elia acerca de Gualeguaychú, al recibir a ElDía en el patio de la casa de Alejandro Gahan, con un short de baño rojo y una remera de Perón.

“Yo soy diabético y tengo que caminar todos los días 10.000 pasos así que iremos a caminar, a disfrutar con Alejandro y su familia”, contó acerca del itinerario que le espera como turista en nuestra ciudad, descansando de la actividad política.

Es así que 13 años después de las trompadas del caldeado 25 de marzo de 2008 entre D’Elia y Gahan, símbolo de la grieta en aquel momento del país entre el gobierno y el campo, pasaron a disfrutar de una tarde soleada en la pileta que tiene el gualeguaychuense en su casa en barrio Parma.

La historia de su amistad ya es conocida, el ruralista en pleno juicio por aquel episodio en Buenos Aires pidió la pena mínima para su agresor, y ese gesto motivó innumerables charlas, que luego continuaron incluso en el penal de Ezeiza cuando D’Elia cumplió condena por otras dos causas.

“Yo estuve 4 meses preso por la causa del memorándum con Irán, que ahora fue declarada nula y ni siquiera va a juicio oral, ¿quién me paga a mí los 4 meses que me tuvieron preso? La causa de la protesta en la comisaría de La Boca, la noche que asesinaron a Martín Cisneros, la van a anular los tribunales internacionales, tuve 3 años de mi vida preso por eso…”, comenzó relatando a ElDía el referente kirchnerista.

-¿Por qué crees que te metieron preso?

La embajada de Estados Unidos le pidió a Macri que me metan preso, admitieron como propios los 200.000 cables de wikileaks, espero que salgan las nulidades del caso.

Mirá… yo no quiero ni venganza, ni odio, quiero que la Justicia recupere su independencia, su neutralidad, y me parece que estas cosas el país debería animarse hablar con mucha serenidad y profundidad, porque hay cosas que están mal de los dos lados.

d'elia 2.jpg

-¿Esperabas un mayor apoyo luego del cambio de gobierno?

LD: -No, me parece una buena señal que el gobierno no se meta en el poder judicial, eso habla bien de Alberto Fernández. Macri no puede decir lo mismo, la mesa judicial está ahí, todos sabemos lo que fue, ese camino que recorrieron fue complicado, hay que cortar la cadena de revanchas políticas.

-¿Cómo fueron tus años en la cárcel?

LD: -Duros, muy duros, yo fui el único de los presos políticos que decidió no ir a pabellón de privilegio, yo no estuve nunca en el módulo 6, yo estuve con los presos comunes, Alejandro me vino a ver muchas veces y puede dar fe de lo que digo, fueron años muy difíciles.

Hay que pasar la navidad, fin de año, tu cumpleaños en la cárcel… es complicado.

-En tus visitas, ¿cómo lo encontraste a Luis?

Alejandro Gahan: -En esas visitas lo vi muy muy entero, más allá de la contención del servicio penintenciario es muy duro, hay que vivirlo sobre todo en el caso de él con un agravante de salud por triple vía grave, y sin la complejidad médica necesaria para tratarlos allí.

d'elia y grahan 2.jpg

-Ahora, ¿cómo es tu día a día?

LD: -Trabajando mucho en lo social, en todo el país, dando una mano en la medida de lo posible, por un lado en la contención de la crisis y por otro lado aportando en salidas productivas, metiéndole compromiso y creatividad al día al día.

-¿Pensás ser candidato en 2023?

LD: -Yo tengo un grupo de reflexión junto con Juan Ramos Padilla, Gerardo Ferreyra, Fernanda Vallejos, Artemio López y Marcelo Duhalde. Ser candidato no lo veo ni cercano ni lejano, yo voy a ser lo que el pueblo argentino quiera, para incidir en política no hace falta tener un cargo, yo incidí mucho jugando fuerte cuando había que hacerlo al lado de algunas personas. Ahora me veo dando una mano incidiendo en el debate nacional.

-Fernanda Vallejos fue muy crítica de Alberto Fernández

LD: -Si, está enojada, pero los enojos no nos llevan a ningún lado, el martes me junto con ella a almorzar y vamos a hablar de todos estos temas con ella.

El Frente de Todos tiene que democratizarse, tiene que haber PASO, coincido con lo que dijo Alberto en la plaza, tiene que haber 4 o 5 candidatos en el 2023.

-Sería extraño un presidente yendo a una PASO

LD: -Pero está bueno, debería. En eso Juntos por el Cambio tuvo un acierto político, hicieron internas en muchos lugares y ensancharon su base electoral, hay que recoger experiencia y aprender de los errores nuestros.

d'elia.jpg

-La PASO entre Anibal Fernández y Domínguez no terminó bien en 2015

LD: -Si, porque los nuestros cuándo juegan la PASO es a matarse, pero a esta altura… Mirá, yo estoy en las antípodas de Berni en muchas cosas, pero tengo una buena amistad con Sergio, y el otro día lo llamé y le dije vos tenés que trabajar para ser candidato, ser una especie de derecha del Frente de Todos, tendríamos que tener 4 o 5 candidatos distintos y ensanchar la base electoral, y Cristina que es la jefa del movimiento tendría que ser la garantía de esa democracia, ella no tendría que tener ninguna lista.

-No la ves a Cristina como candidata

LD: - No, la verdad que no. Después hay que ver qué pasa.

“Para salir del problema de la deuda externa hay que unir al país”

D’elia también opinó acerca de cómo ve la realidad de la Argentina y sobre lo que se viene en el futuro para la economía del país.

-¿Cómo está el país? ¿Qué evaluación haces de Alberto Fernández?

LD: -Tuvimos dos años muy duros, creo que el macrismo dejó una pandemia económica sin límites, y por otro una pandemia sanitaria que causó estragos en todo el mundo. El presidente fue tratando de pilotearla bastante bien, Argentina es uno de los países que más resguardo tiene en cuanto a la vacunación. Pero creo que ahora si no nos agarra una tercera ola hay que poner en marcha la economía.

Yo estoy de acuerdo con una convocatoria a un acuerdo nacional, tenemos que hacer una gran perestroika como país. Hoy hablábamos con Alejandro del problema de la corrupción, que está ligado a una crisis moral y cultural y que abarca a todos los sectores, y que ojalá nos animemos a avanzar con decisión. Ahora, para eso se necesita una justicia independiente, que obre con profesionalidad.

Además, la deuda externa es un problema que ya está creado, y ahora para salir de este esquema hay que unir al país.

-¿Es posible tal unidad?

LD: -Si Alejandro y yo estamos acá y yo estoy pasando el fin de semana en la casa de él como no va a ser posible, cada uno tiene sus razones pero me parece que hay que resolver una crisis cultural fuerte, con factores humanos y éticos, necesitamos encontrar un proyecto común de desarrollo con justicia social e integración, este es un país inmensamente rico.

Yo creo que Alberto y Cristina quieren un diálogo con la oposición, ella que es la más dura dijo que quiere un diálogo con Cambiemos. Dentro del Frente del Todos hay distintas concepciones pero el 90% apuesta a que el país encuentre una salida, hoy estamos sin salida, en marzo hay que devolver 19.800 millones de dólares que no tenemos, y en los próximos 3 años hay que devolver 60.000, o encontramos un acuerdo o vamos a estar en problemas. Después hay que ver qué acuerdo, me parece que el que hizo Nestor Kichner es un modelo.

-¿Tiene respaldo el presidente para tal acuerdo con el FMI?

LD: -En la plaza a los 3 días de las elecciones recibió el respaldo para hacerlo, acá todos decían que se perdía por catástrofe y que el lunes no era más presidente, que había que elegir la sucesión, y la verdad que técnicamente fue un empate, en una legislativa no gana el que tiene más votos, sino el que tiene más bancas, y el frente de todos tiene más diputados y más senadores a nivel nacional, y recuperó el control del senado en Buenos Aires. Ahora, eso hay que usarlo para unir.