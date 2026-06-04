La Inversión Real Directa (IRD) del Estado nacional en las provincias se desplomó en abril, destinándose $30.566 millones, un 72,5% menos que doce meses atrás, en lo que representó el recorte porcentual más acentuado en 18 meses.

Hay que remontarse a octubre de 2024 para encontrar una baja interanual mayor, cuando la retracción interanual fue del 89,3%, de acuerdo con los registros de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

El recorte se inscribe en el marco del ajuste global del gasto público, en la Presidencia de Javier Milei, y, en particular, en la decisión del gobierno de retirarse de la ejecución de la obra pública, para que quede a cargo de provincias y municipios o bien de empresas privadas.

Un reparto desparejo

Los recortes no fueron homogéneos entre las 24 jurisdicciones subnacionales e incluso, en cuatro (Catamarca, Chubut, Mendoza y Tucumán) se registraron incrementos, un tratamiento diferente al que recibieron nueve provincias en las que las transferencias fueron inferiores a los $100 millones, publicó Baenegocios.

Tres jurisdicciones concentraron el 63% del total de la IRD del mes: Tucumán ($7.768 millones), Buenos Aires ($7.231 millones) y CABA ($4.272 millones), aunque en este caso suelen computarse inversiones en otras regiones del país, debido a que las empresas encargadas tienen el domicilio registrado en el distrito porteño.

En el acumulado del primer cuatrimestre, la IRD alcanzó a $234.167 millones, con una baja interanual del 36,8%.

El detalle por distrito

En orden decreciente, el detalle de la IRD destinada en abril a cada distrito es el siguiente:

Tucumán: $7.768 millones, con un aumento interanual del 117%

Buenos Aires: $7.231 millones (-41,7%)

CABA: $4.272 millones (-88%)

Misiones: $2.439 millones (-61,6%)

Mendoza: $2.119 millones (+132,5%)

Entre Ríos: $824 millones (-46,4%)

Corrientes: $804 millones (-85%)

Santa Fe: $707 millones (-59,9%)

Catamarca: $662 millones (+132,6%)

Chubut: $568 millones (+50,6%)

Chaco: $556 millones (-81,3%)

Salta: $361 millones (-81,3%)

Jujuy: $325 millones (-97,2%)

Córdoba: $299 millones (-95,3%)

Río Negro: $252 millones (-88,1%)

Santiago del Estero: $67 millones (-94,3%)

La Rioja: $59 millones (-75,8%)

Neuquén: $55 millones (-98,9%)

La Pampa: $54 millones (-88,4%)

San Juan: $34 millones (-96,7%)

Santa Cruz: $28 millones (-61,8%)

San Luis: $23 millones (-63,2%)

Formosa: $16 millones (-99%)

Tierra del Fuego: $10 millones (-97,8%)

No clasificado por provincia: $1.033 millones (-86,5%).