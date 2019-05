La investigadora Dora Barrancos renunció al directorio del Conicet

La prestigiosa investigadora tomó la decisión porque dos colegas que fueron votados hace un año –Mario Pecheny, como su sucesor, y Alberto Kornblihtt en el campo de las Ciencias Biológicas y de la Salud- nunca fueron incorporados al ente. "Yo ya había anticipado que esperaría un año, pero más que eso es una incorrección completa. Es participar y ser connivente de una circunstancia que no es institucional", dijo Barrancos, quien recordó que el nombramiento de Roberto Salvarezza, elegido en 2017, tampoco fue formalizado. Barrancos denunció además que hay 500 millones de pesos que figuran en el presupuesto pero que nunca fueron ejecutados. "Esto no resuelve ni una parte de la dramática situación, pero son indispensables en este momento", sostuvo. La noticia se conoce justo después de que Marina Simiam, bióloga e investigadora del Conicet ganara $500.000 en un programa televisivo y posteriormente asegurara que destinaría ese dinero a un proyecto que encabeza para encontrar la cura del cáncer. El video se viralizó rápidamente e incluso algunas versiones afirmaron que los investigadores científicos habían recibido recortes en los presupuestos de los descubrimientos que estaban llevando a cabo. Tras anunciar que abandonaría el Consejo, Barrancos habló también sobre la ola de científicos que abandonan la Argentina por falta de oportunidades en el país. "Las noticias que uno recibe son alarmantes, conozco al menos dos personas que se van. Hay gente que había regresado y que se está yendo de nuevo", añadió. La científica se licenció en Sociología (Universidad de Buenos Aires), continuó con una maestría en Educación (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil) y se doctoró en Historia (Universidad de Campinas, Brasil). Se sumó al Conicet en 1986 como investigadora y en 2010 pasó a formar parte del directorio. En tanto, el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Jorge Aguado, aseguró ayer que "cumplirán con los pagos atrasados", en referencia a los dichos de la bióloga Marina Simiam. "Esta es una buena ocasión para llevar tranquilidad a los investigadores y asegurarles que no hay recortes en el presupuesto, y que si bien hay un atraso en los pagos, esperamos normalizarlos en breve", dijo el funcionario a la agencia de noticias Télam.