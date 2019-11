La irónica respuesta de Gallardo a los dichos de Riquelme sobre su ciclo en River

"Gallardo es un genio. Armó 10 equipos en 5 años. Pero en el Mundial de Clubes no compitió. El Barcelona le ganó el partido desde el minuto uno al 90. Y cuando nos ganaron a nosotros, no compitieron el año pasado, porque quedaron afuera de la final. Yo tuve la suerte de que me dirigió el más grande de todos. Él nos enseñó a competir. Nos enseñó a ganar”, fue la frase del ídolo de Boca.

Si bien el ex jugador de 41 años le tiró un elogio al DT del Millonario, su comparativa con Carlos Bianchi y el hecho de decir que los de Núñez no compitieron en los dos Mundiales de Clubes que les tocó jugar no cayeron bien en el otro lado de la vereda.

En conferencia de prensa previa a lo que será el duelo ante Rosario Central por la fecha 13 de la Superliga, el Muñeco fue consultado por las declaraciones de Riquelme. “No comparto, primero lo de ‘genio’ ni tampoco que ‘no competimos'. Fuimos a competir y perdimos. En cuanto a la distancia y diferencias que hay con los grandes equipos de Europa en relación a los grandes equipos de Sudamérica, ahí no necesitás ser ningún genio para saber que hay diferencias muy importantes. Nosotros perdimos contra un muy buen Barcelona pero era un equipo que llegó muy bien”, comentó el estratega de La Banda ante los micrófonos.

Claro que lo que llamó la atención fue la segunda parte de su respuesta, en la que deslizó un comentario irónico: “Román tiene tiempo para comer asado, hablar y analizar el fútbol, mientras yo tengo que pensar en lo que tenemos por delante. No tengo tiempo de analizar un comentario de él. Este equipo viene compitiendo hace mucho tiempo y se viene sosteniendo, eso es para destacar. No es fácil sostenerte en Sudamérica siendo competitivo. No estamos para competir con los grandes equipos de Europa, estamos para competir acá”.