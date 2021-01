"La Ivermectina no se aprueba por una cuestión de plata"

“El estudio de la Ivermectina y su relación con el COVID se inició en Australia. Sirve para los parásitos. Ellos estaban viendo su eficacia en virus como el dengue, la chikungunya, zika, la encefalitis del Nilo Oeste entre otros. En medio de esos estudios aparece la pandemia. Entonces los investigadores reemplazan esos virus por el SARS COV-2 y confirman que el tratamiento in vitro, en laboratorio, en infectados con COVID, la Ivermectina reduce a cero, dramáticamente en 48 horas, la carga viral. Esos estudios antes de ser publicados ya eran conocidos a través de las comunicaciones. En base a eso y a la experiencia de más de 15 años en el manejo de la Ivermectina en farmacología humana, lo que hicimos fue extrapolar los estudios laboratorio en humanos. Así creamos dos protocolos. Uno para profilaxis, es decir prevención de personas sanas y otro para tratamiento. Los dos con muy buenos resultados que fueron presentados en la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos que no aprueba cualquier cosa. Fuimos los segundos en presentar los estudios y los primeros a nivel mundial en presentar los resultados de los trabajos”, manifestó Carvallo.

Carvallo es actualmente Coordinador Médico del Hospital Eurnekián de Ezeiza en la Provincia de Buenos Aires, Profesor Asociado de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana y la Universidad de Morón y uno de los hombres que más sabe de la Ivermectina en la Argentina.

En la actualidad hay 46 trabajos sobre Ivermectina y Covid en el mundo, de los cuales 32 ya tienen resultados. “Todos han tenido resultados positivos, en más o en menos. Hay gente que se dedica a estadística y ha cruzado los datos y demostró que la posibilidad de error entre todos los trabajos, es de 1 en 4 billones. La posibilidad de error es inexistente”, apuntó.

El médico contó que los estudios originales se hicieron en el Hospital de Ezeiza y luego se sumaron otros centros asistenciales. “El César Mascetti de Cañuelas, otros centros privados. Luego el Hospital Muñiz, etc. Al personal de salud se le aplicó la prevención, porque la condición es no estar enfermo. Participaron en total 1195 agentes de salud. De ese total a 788, además de todas las medidas de prevención convencionales, se les dio Ivermectina. Los otros 400 también tuvieron todas las medidas de seguridad pero no tomaron la medicación y aceptaron ser grupo de control.

Después de 4 meses, entre los que no tomaron, se contagió casi la mitad. “De los 788 que tomaron Ivermectina, no se contagió ninguno. Algo similar sucedió en el Muñiz donde de 162 agentes, un número más pequeño, pero se los siguió 10 meses, o sea que tiene una gran validez. Tampoco hubo contagios frente al 25% del resto que no había tomado el medicamento. En el caso del tratamiento establecimos nuestros propios gradientes. Se administra a los ambulatorios la Ivermectina asociada con aspirinas, más corticoides y anticoagulantes en el caso de los internados. En este caso no quisimos hacer un grupo placebo porque consideramos, que abusar del placebo, cuando hay riesgo vital, no corresponde. La ciencia debe estar subordinada a la ética. Si tengo que demostrar mi hipótesis parado sobre una pila de cadáveres entonces me dedico a otra cosa”.

hector-carvallo.jpeg

Carvallo resaltó que “trabajamos sobre 170 pacientes en los cuales se aplicó la Ivermectina. Del otro lado quedó otro grupo de pacientes que se sometió a los tratamientos convencionales, con su consentimiento. La Hidroxicloroquina porque la usaban Trump y Bolsonaro, el Kaletra, el plasma de convalecientes que parecía muy útil. Todo lo que hicimos no fue versus nada sino sobre lo que ya existía. Nosotros demostramos una reducción de la letalidad de 7 a 1. ¿El estadío en que se aplica? Hay un dogma de la medicina que es una perogrullada que cuanto más pronto se aplique un tratamiento más chances se tienen. Si voy a un oncólogo no voy a esperar a tener metástasis. Cuanto más precoz se toma mejores son los resultados. En 15 pacientes confirmados ambulatorios, todos tuvieron el alta sin internación. Al menos 10 o 12 de ellos deberían haber sido internados pero no llegaron a esa instancia. Hasta el más grave alguna vez fue leve y está demostrado que el 10% de los leves evolucionarán mal y requerirán internación. En este caso ninguno lo necesitó. Y lo mismo pasó en Salta, en el Mercante de la Provincia, en Jujuy, Tucumán, Corrientes. En el sur de Santa Fe, pese a las autoridades sanitarias, pasó lo mismo”.

Carvallo fue duro con las autoridades sanitarias. “Su inacción o falta de decisión no se entiende. Nosotros presentamos todo el 4 de julio del año pasado cuando había 1.450 muertos. Ahora hay más de 46.000 muertos. No creo que nadie se haga responsable de la diferencia. Al contrario, tuvimos respuesta negativa y hasta algunas amenazas para que no publicáramos. Pero nuestro compromiso no es con sultano o mengano sino con los pacientes”, señaló. “Por suerte hay provincias que aprovechando la autonomía sanitaria la aplican. Corrientes, Salta, Tucumán lo aplican en forma directa. Y otros lugares lo hacen de facto a partir de los propios profesionales. La falta de definición de las autoridades sanitarias lleva a un riesgo grande que es la automedicación. Yo soy conciente que a nivel agropecuario la gente usa la Ivermectina veterinaria con lo cual no deja de haber riesgo. Los médicos no podemos recetar productos veterinarios. Y la gente, aún cuando consiga la medicación, no sabe cómo usarla”.

Ivermectina.jpg

Noticia relacionada: "No hay una recomendación oficial para el uso de ivermectina"

¿Cómo son las dosis? “Nosotros indicamos una gota por kilo de peso una vez por semana. Si pesa 90 kilos, son 90 gotas por semana. Si son comprimidos se divide por 30 y le da 2 comprimidos y medio. Si usted lee el prospecto dice tomar en ayunas porque la indicación es para los parásitos. Pero nosotros queremos que se absorba, por eso está bien después de una comida con abundantes grasas. Y sino una cucharada de aceite para asegurarse la absorción. Si se toma durante 8 semanas, a razón de una toma por vez, el efecto se prolonga 4 meses más. Esta protección no se demostró ahora sino hace 20 años en pacientes con HIV SIDA que tenían una forma de sarna que los mataba. En ellos se demostró que 4 meses más seguían protegidos. Y hablamos de pacientes muy graves”.

Sobre las contraindicaciones expresó que son “el embarazo y la lactancia. Después el margen de seguridad es tan grande…yo hasta traté un paciente con obesidad mórbida. En Africa se llegó a dar 100 veces la dosis estándar, buscando la tóxica y se cansaron y dejaron de seguir probando”.

Tampoco hay límites de edad. “En primera y segunda infancia no lo indicamos. Dermatología infantil y pediatría lo usan pero igual no lo indicamos. Los chicos en esta epidemia tienen formas inaparentes, que no son graves, pero contagian. Por eso hay que cortar esa cadena. Es una burrada decir que el paciente sin síntomas no contagio. Si me lo dice un alumno, porque soy docente, el examen termina ahí. Cualquier paciente, hasta los oncológicos en tratamiento, lo pueden tomar”.

“Esto no es ignorancia, es corrupción”

-“El Remdesivir también es una droga que se ha utilizado, sale 3.000 dólares por paciente y por día. La Ivermectina sale 800 pesos todo el tratamiento para tres semanas. Por lo tanto la industria farmacéutica grande se volcó al primero. Un colega me dijo que la Ivermectina era el Remdesivir de los pobres y lo acepté porque no estaba errado. El mismo colega, un mes después, me reiteró la opinión, con una diferencia: la Ivermectina funciona, el Remdesivir no. Indudablemente que esto es una cuestión económica. Acá no falta evidencia, hay 46 estudios de todas las variedades, a doble ciego, clínicos, con placebos, observacionales, como para empapelar toda la ciudad de Gualeguay. El tema es leerlos. Si decís no porque no, mientras tanto recibís alguna prebenda por abajo del escritorio…a esta altura del partido no podemos andar con pelos en la lengua. No aprobarlo es sólo una cuestión de plata. Al que me diga que falta evidencia lo reto delante de todos los periodistas y que me digan qué hay y qué no. Desde el Presidente de la Nación hasta el que sirve café. A cualquiera…”.

-“Estaba muy esperanzado en el plasma. Pero los resultados fueron muy desalentadores. Pero cualquier cosa que se aplique en los estadíos finales, tendrá resultados pobres. Operativamente el plasma es difícil de aplicar”.

-“La dexametasona está aprobada mundialmente como corticoide. Pero cuando la empezamos a aplicar en marzo había que ser macho para hacerlo. El estudio inglés salió 3 después y ahí todos se volvieron ‘dexametasonitas’ de la primera hora. Nos trataron de cualquier cosa, pero era algo lógico. Al principio pensaba que era ignorancia y me hacía sentir mal. Después me dí cuenta que no era ignorancia sino simplemente corrupción”.

-¿Por qué lo hace? “Por mi juramento. Yo estoy jubilado. A esta altura del partido mis objetivos eran viajar con mi esposa que nos encanta y estar con mis nietos. Pero cuando te recibís de médico, sólo dejás de serlo el día que te morís…”.