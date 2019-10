“Sabemos que si Macri pudo avanzar con su plan fue gracias a la “oposición” peronista, que co gobernó. ¿O no fueron gobernadores como Arcioni, Alicia Kirchner, Bordet o Uñac, quienes le firmaron el pacto fiscal? O no fueron los bloques peronistas, quienes votaron sus leyes de ajuste en el Congreso. O no fue la burocracia traidora la que frenó las luchas obreras y dejó pasar los despidos”, cuestionó la joven dirigente, que pidió “fortalecer a la izquierda”.

Por otro lado, Luis Meiners sostuvo: “El gobierno de Macri se va dejando 35% de pobreza, pérdida del poder adquisitivo del salario, más del 10% de desocupación, inflación y endeudamiento. Esas son las consecuencias del ajuste. Alberto Fernández ya se pasea por el mundo como presidente, y en los hechos cogobierna esta transición. Es importante señalar que sus propuestas no apuntan a una transformación en el modelo vigente”.

“No lo decimos nosotros, sino que sus principales colaboradores son los que niegan que se puedan desdolarizar las tarifas, aprobar el aborto, bajar la inflación o dejar de pagar la deuda o incluso refieren que los motores de su proyecto económico estarán en Vaca Muerta, las megamineras o el agronegocio, los gobernadores que se suman a su campaña no dejan dudas al respecto.Mientras el ajuste nos golpea cada día más, Alberto Fernández dice que no hay que estar en la calle, y critica a los trabajadores que hacen paros. Propone que los trabajadores hagamos un “pacto” con las patronales, con las cupulas de las iglesias, con la burocracia sindical”, criticó el candidato a senador entrerriano y agregó: “Ese pacto social implica congelar nuestros salarios y que el ajuste lo sigamos pagando los trabajadores. Solo desde la izquierda tenemos un programa alternativo. No pagar la deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio exterior y volcar esos recursos a resolver las necesidades de las mayorías sociales.”