"La joven y el mar" se estrenó este mes en la plataforma Disney+. El film protagonizado y producido por Daisy Ridley ("Star Wars: el despertar de la fuerza") nos acerca la histórica hazaña de Trudy Ederle, la primera mujer en cruzar nadando el canal de la Mancha, un trayecto de 34 kilómetros entre Francia e Inglaterra que completó en 14 horas y 31 minutos en 1926.



La película nos sumerge en Nueva York, 1905, época donde nace Gertrude Ederle, la joven hija de inmigrantes alemanes que se convertirá en campeona olímpica. Sin embargo, para ello tendría que derribar varias barreras sociales por su género y la época.



En el caso de Ridley también se embarcó en una preparación física para estar a la altura de su personaje. Entrenó con un equipo que incluía a la nadadora olímpica Siobhan O’Connor, ganadora de la medalla de plata en los juegos de Río de Janeiro de 2016. “Entrené durante tres meses antes de comenzar el rodaje, y luego seguí entrenando durante la filmación. Mi estilo de natación mejoró muchísimo. En el último plano que hice, nadé probablemente 150 metros en el mar, luchando contra la corriente y manteniendo la velocidad del bote de cámara”, relató Ridley en declaraciones compartidas por Disney a este medio.



“Sabía nadar, por supuesto, pero tenía que aprender a nadar en aguas abiertas muy frías y todas las complicaciones que eso acarreaba. También tenía que adaptar su estilo de natación para que fuera fiel a la época, ya que el deporte cambió mucho desde la época de Trudy”, completó el director Joachim Rønning ("Piratas del caribe: la venganza de Salazar" y "Maléfica: dueña del mal").



El rodaje se llevó a cabo en locaciones de Bulgaria, donde lograron recrear la ciudad y la época, así como las tomas a mar abierto. Allí se trasladó el elenco compuesto por las actuaciones principales de Tilda Cobham-Hervey (quien interpreta a la hermana de Trudy, Meg tan trasgresora y fundamental para la historia), Stephen Graham, Kim Bodnia, Christopher Eccleston y Glenn Fleshler.



Escrita por Jeff Nathanson adaptando en el libro Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World de Glenn Stout, "La joven y el mar" cuenta con la producción ejecutiva de Ridley y Rønning; y producción de Jerry Bruckheimer, Chad Oman y Jeff Nathanson, con John G. Scotti.



Una película para disfrutar durante los Juegos Olímpicos de París 2024



Trudy se inició en la natación competitivamente durante su adolescencia y batió 29 récords nacionales y mundiales durante toda su vida. Entre estos títulos, alcanzó el récord masculino del cruce del Canal de la Mancha. Dos años antes, fue reconocida con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, 1924. Allí mismo pero exactamente 100 años después, es la cita olímpica de este año.