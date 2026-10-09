El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem “Navi” Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional. El organismo destacó su contribución a la construcción de un orden jurídico global más amplio y a la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

De nacionalidad sudafricana, fue la primera mujer en ejercer la práctica del derecho en Natal, su provincia de origen, en 1967. Durante los años siguientes, en los que se desempeñó como abogada defensora de activistas que luchaban contra el apartheid, sacó a la luz casos de tortura y contribuyó a establecer derechos fundamentales para los prisioneros de Robben Island.

Fue docente en la Universidad de KuaZulu-Natal, Vicepresidenta de la Universidad de Durban Westville, jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, magistrada del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, jueza de la Corte Penal Internacional en la Haya, y Alta Comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos de la ONU.

Pillay tuvo un papel pionero en el desarrollo de la jurisprudencia del TPIR en casos de violación y genocidio, así como en temas relativos a la libertad de expresión y la propaganda del odio.

Como miembro de la Coalición Nacional de Mujeres de Sudáfrica, Pillay contribuyó a la inclusión de la cláusula de igualdad en la Constitución del país, la cual prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión y orientación sexual. Además de ser co-fundadora de Equality Now, una organización internacional que lucha por los derechos de la mujer, también ha participado en otras agrupaciones vinculadas con los niños, los detenidos, las víctimas de la tortura y la violencia doméstica, y con derechos económicos, sociales y culturales.

Egresó de la Universidad de Sudáfrica en Natal, obtuvo una maestría en derecho y un doctorado en ciencias jurídicas de la Universidad de Harvard. Nació en 1941 y tiene dos hijas.

El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco galardones originales que el inventor e industrial sueco Alfred Nobel estableció en su testamento de 1895. A diferencia de las demás categorías, que se entregan en Estocolmo, Suecia, el Nobel de la Paz se concede en Oslo, Noruega.

Nobel mostró un gran interés por los problemas sociales y participó activamente en el movimiento por la paz. Su amistad con Bertha von Suttner, una figura clave del movimiento pacifista internacional en Europa que posteriormente recibió el Nobel de la Paz, influyó en su visión sobre la paz. En su testamento, esta fue la quinta y última categoría que mencionó entre los galardones.

El premio se entrega desde 1901 y, según los datos oficiales de la Fundación Nobel, fue concedido en 106 ocasiones a un total de 143 laureados: 112 personas y 31 organizaciones. La diferencia entre la cantidad de ediciones y el número de premiados se debe a que el galardón fue compartido en distintas ocasiones por dos o tres personas u organizaciones.